旋轉木馬好搶眼！桃園食安嘉年華登場 萬張美食券等你拿
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局舉辦的「桃食安心・舞動健康」嘉年華活動，今起連續兩天在桃園藝文廣場舉行，今年主辦單位準備很多寓教於樂闖關活動，從遊戲中學習知識，還準備5000張、面額50元美食券，果然吸引大批民眾到場，主辦單位還很貼心準備旋轉木馬遊戲，讓幼兒園小朋友也能夠盡興；明天還會發放5000張、50元的美食券供到場民眾索取。
主辦單位表示，明天到場民眾，只要完成闖關任務就可領取50元美食券2張、每天1500份、參與街舞決賽投票者也可領取50元美食券2張、每天限量1000份，預計發放5000張、50元美食券；考量闖關遊戲適合國小年齡小朋友，為讓父母帶幼兒園小朋友也能盡興，主辦單位也準備旋轉木馬，果然吸引很多親子同樂，媽媽也爭相幫小朋友拍照，留下歡樂時光。
主辦單位表示，活動以街舞文化、食安宣導、美食市集為核心，吸引年輕族群共襄盛舉，活動設置五大闖關遊戲、食農教育、疫苗施打、廉政宣導等內容，搭配美食市集與人氣攤商票選，提供市民健康體驗。
市長張善政表示，「桃食安心・舞動健康」嘉年華是桃園年度重要盛事，活動現場規劃許多闖關活動，能讓小朋友在遊戲中自然學習食安知識，從小建立正確觀念；另外界最近關注非洲豬瘟以及問題蛋品事件，經市府衛生局同仁辛勤把關，嚴守重要防線，成功阻絕風險；張善政強調，無論是營養午餐、餐廳料理，或是市場食材，都需要產官共同努力，才能持續提供更優質飲食環境。
