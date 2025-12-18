旋轉稜鏡視覺訓練治療斜視 也用於選手視力內聚訓練可與大谷翔平一決雌雄

中台科技大學健康科學院院長黃宣瑜解說「自動雙旋轉稜鏡」操作視力內聚力訓練。(記者黃富貴攝)

競技運動結合智慧科技新突破，美國職棒日本巨星大谷翔平的快速球時速逾160公里，等於球從投手丘到本壘板僅1.4秒，為讓運動員可以更快速看到移動的球體，醫界與學界攜手研發「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs）」，透過創新光學設計強化動態視覺反應能力，實驗顯示可讓運動員的反應時間平均縮短約8%，被視為高速球類運動訓練的重要利器。

該系統由前海軍總醫院左營分院副院長、眼科醫學博士洪啟庭提出構想，並與中台科技大學健康科學院院長黃宣瑜及視光、體育等跨領域團隊共同研發。洪啟庭指出，像美國職棒日本巨星大谷翔平的快速球時速動輒超過160公里，球從投手丘到本壘板僅約1.4秒，打者必須在極短時間內完成判斷與反應，動態視力與動態立體感的重要性不亞於肌力與技術。

廣告 廣告

前海軍總醫院左營分院副院長、眼科醫學博士洪啟庭說明當初提出構想。(記者黃富貴攝)

黃宣瑜說明，ADRRPs的研發初衷源自臨床上常見的「視覺內聚不足」問題，約有8至12%的人在看近物時，左右眼無法順利將影像融合成一體，容易出現複視或不聚焦的狀況。過去治療多以簡單的筆尖推拉訓練為主，既耗時又容易感到枯燥；ADRRPs則是利用可自動旋轉的雙稜鏡，產生動態聚散刺激，平均10分鐘即可完成約60次訓練，並可搭配影片或遊戲進行，大幅提升訓練效率與意願。

研究團隊以羽球等高速球類選手進行實驗，招募26名青少年羽球選手隨機分為訓練組與對照組，訓練組在上場前先接受15分鐘的智慧視覺訓練。結果顯示，接受ADRRPs訓練的選手，在雙眼聚散與調節靈活度上皆有顯著提升，平均反應時間縮短約8%，整體視覺偵測速度與動作協調能力同步進步，相關成果已刊登於2025年國際期刊《Scientific Reports》。

中台科技大學健康科學院院長黃宣瑜針對「自動雙旋轉稜鏡」可用於學童視覺能力與專注力培養。(記者黃富貴攝)

洪啟庭指出，美國大聯盟早已將動態視力與反應能力列為選秀評估重點，棒球、桌球、羽球、籃球、足球等運動，都高度仰賴眼、頭與四肢的即時協調。只要能提早約0.1秒看清球路，就等於多出約50公分的反應距離，對比賽結果影響甚鉅。2026年世界棒球經典賽，期待選手能提早做視力內聚力訓練，將可以與日本隊球星大谷翔平一決高下的勇氣。

黃宣瑜表示，ADRRPs未來除可應用於棒球等高速球類運動的賽前或日常訓練，也具備延伸潛力，可用於學童視覺能力與專注力培養，以及銀髮族的視覺復能，甚至在部分眼科聚焦與斜視問題上提供輔助。