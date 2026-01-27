旋轉豪宅「陶朱隱園」今開箱造價5億元庭院

〔記者徐義平／台北報導〕中華工程(2515)今舉辦「陶朱隱園」公設開箱記者會，介紹前後累積花費高達5億元的藝術大廳、生態庭院，甚至進一步開放參觀頂樓。

中華工程指出，2026年邁入營運新階段，事業重心採取公共工程承攬、建設開發以及房地產事業等多核心推進，主要兼顧工程本業、房地產開發商收益。

目前初步統計，手中握有的公共工程合約總金額達1700億元，主要工程包括多項交通及基礎設施建設，預計將成為營運穩定現金流支撐。至於，房地產開發建案，主要還是旋轉豪宅「陶朱隱園」，以及都更案「鳴森大苑」的「碧硯閣」、南港「雋詠」，而中工分回的「陶朱隱園」戶數則有12戶。

廣告 廣告

房地產業者指出，若以已賣出的17樓總價11.1億元推估，中工握有的戶數推估總額破100億元。

廠辦部分則有位於新北市土城的「中工雲宇宙AI園區」、基地規模超過 1.6萬坪、總樓地板面積逾10萬坪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

智利櫻桃價格又降20％ 整體品質與果肉狀況商販這麼說

全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

