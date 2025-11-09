旋轉跳躍牠不停歇 這隻海豚受困威尼斯潟湖不是在表演

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社



義大利知名觀光城市威尼斯，今年6月下旬出現了一隻海豚，此後一直沒有離開；由於牠不時會以滑稽的姿態躍出水面，逗得民眾相當開心，大家為牠取名叫「迷莫」（Mimmo）。但迷莫實際上不是在表演，牠可能是不小心脫隊了，那些舉動是為了溝通和覓食之必須，潟湖的環境對牠來說非常危險，甚至可能致命。

綜合《歐洲新聞台》（Euronews）與《衛報》等報導，瓶鼻海豚迷莫在今年6月23日被威尼斯水上計程車司機堤菲（Manuel Tiffi）發現；據威尼斯自然歷史博物館的生物學家觀察，尼莫此後頻繁進出潟湖，但停留的時間越來越長。

堤菲10月受訪時說，他通報尼莫的蹤跡是想提醒大家注意安全，迷莫經常在船頭正前方游來游去，「牠似乎一點都不怕人」。

但迷莫的頻繁現身、跳躍，反而讓人類覺得有趣，有些人朝迷莫丟球、有些人駕快艇追牠，還有人組團追蹤迷莫的蹤影。

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社

迷莫吃魚。路透社

實際上，海豚的跳躍和一些看似逗趣的動作，是在溝通、覓食、驅趕寄生蟲或加速。專家也指出，海豚通常是群體出沒，迷莫獨自出現在威尼斯潟湖，本身就是一件頗奇怪的事。

威尼斯潟湖的環境完全不適合海豚生存，那裡水上交通繁忙，迷莫很可能撞到俥葉（船的螺旋槳）。引擎噪音可能讓海豚備感壓力，影響方向識別能力、以及和其他海豚溝通的能力。

海豚透過回聲定位進行導航，這種複雜的回聲系統是海豚建構周圍空間的方式。潟湖就像一個巨大的聲波陷阱，引擎噪音、水下設施的運作聲、人類的叫喊聲，就像用五顏六色的眩光直射人類眼睛一樣；義大利一間報社描述，「對海豚來說，威尼斯潟湖就像一個沒有出口的夜店」。

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社

瓶鼻海豚是義大利最常見的海豚，通常成群活動，但近年在亞得里亞海也出現過幾次單獨現身的案例。義大利帕多瓦大學（University of Padua）的擱淺救援小組專家彼得隆哥（Guido Pietroluongo）說，亞得里亞海常見瓶鼻海豚跟著漁民，「他們可能在追逐獵物時脫隊，結果發現自己來到人類活動的環境」。

彼得隆哥說，潟湖和海洋環境很類似，而潟湖裡的魚類資源更豐富，所以迷莫之所以會一直回到潟湖，是因為這裡覓食比較容易；他認為迷莫的方向感仍很好，現在最重要的是不要驚擾牠，「如果你在廣場上看到一隻獅子，應該不會上去擁抱牠吧，海豚也是一樣的。每個人都想把牠當朋友，但牠畢竟就是野生動物」。

擱淺救援小組專家和義大利海巡隊一直在監控迷莫的狀態，也嘗試幫助牠返回公海，但迄今似乎未見效。海巡隊呼籲各位船長不要靠近迷莫，至少保持50公尺的距離。

威尼斯民眾也發起「拯救海豚」運動，呼籲大家不要餵食迷莫，也不要丟東西到水裡來吸引迷莫的注意；一個威尼斯人告訴媒體，「我們這些水上計程車司機看到牠時會用無線電互相通知，提醒彼此注意安全，但不是所有人都這麼謹慎，有人會丟球給牠，有人開船追牠，完全無視保護牠安全的建議和規定」。

2025年11月8日，瓶鼻海豚迷莫在威尼斯聖馬可廣場附近的潟湖水域出沒。路透社

2025年11月8日，威尼斯民眾呼籲大家保護瓶鼻海豚迷莫。路透社

