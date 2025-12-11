旋風炸藥標案由「衛浴業者」奪下 凌濤：軍備局吞得下去？





國民黨立委王鴻薇昨（10）日驚爆，國防部近期一項「RDX海掃更」火藥原物料採購案，竟是一間裝修公司得標，消息一出引發熱議。國民黨桃園市議員凌濤今（11）日更在粉專上踢爆，「5.9億國防部1.1D級旋風炸藥」，由「衛浴專家」福麥得標，「軍備局吞得下去嗎？」

國民黨立委王鴻薇10日於臉書質疑，編號（JE15005L097）的公開招標案最後以5.9億元決標，得標廠商竟是一間登記為「室內裝修公司」的福麥國際，引發外界對招標程序與國防預算使用的疑問。王鴻薇指出，RDX（Royal Demolition eXplosive，旋風炸藥）屬高度專業的武器彈藥原料，國防採購金額上億，卻由一家主打水電工程、浴室整修、木作裝潢等工程的公司中標，令人「嘖嘖稱奇」。

桃園市議員凌濤今在粉專上指出，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，「他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸藥，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？」他強調該公司還以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

他指出，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險；國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，「令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？」

凌濤指出，他進一步清查福麥公司，公開資料上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤痛批民進黨過去劣跡斑斑，「由200萬資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額『1人公司』超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。」

