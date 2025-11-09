旋風登IPAC演講今清晨搭機抵台 蕭美琴：向世界傳遞台灣聲音是我們的責任

蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的IPAC年會發表演說，今清晨搭機抵台並於機場發布談話。（資料照片／翻攝IPAC官方社群）

副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，也是我國史上首位現任副總統赴國外議會演講，堪稱我國罕見外交突破。蕭美琴今天（9日）上午7點多返台，並於機場發布談話。蕭強調，「向世界傳遞台灣人民的聲音始終是我們的責任，而讓世界看到台灣的好，支援台灣更是我們的使命」，台灣不孤單，會有越來越多理念相近的國際朋友願意跟台灣同行。

蕭美琴今天上午7點多搭機抵台，並於機場發布談話表示，她這次是奉總統賴清德指派，應IPAC邀請在11月7日出席在歐洲議會的布魯塞爾聯會，這次是由外交部長林佳龍陪同一起前往，個人有幸代表台灣在IPAC年會台灣專題的場次當中，向歐洲和來自各國的好朋友、國會議員、公民社會，以及媒體各界分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支援。

蕭美琴指出，IPAC是一群與台灣共享自由民主價值的全國各國國會及歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台，長期以來它是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支援台灣，支援台灣的國際參與，強調台海和平及區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴說明，在演講當中，她以台灣動盪世界中值得信賴的夥伴為題發表演說，當中她特別強調台灣不僅是全球高科技製造以及民主供應鏈的重要夥伴更是負責任的國際成員，而自由和強韌的台灣，對於全球和平繁榮與民主的未來都有不可取代的價值。

蕭美琴說，她也呼籲所有來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技的合作，強化韌性以及安全的對話，同時支援台灣的國際參與，攜手維護台海的和平和區域的穩定。

蕭美琴提到，這次的活動她要特別謝謝IPAC團隊誠摯的邀請以及各方的協助讓這次能夠順利成行，也要感謝歐洲議會以及各國的議員媒體以及公民代表們在場邊熱烈的交流，當然也要特別謝謝林佳龍所率領的外交部團隊、駐歐盟兼比利時代表謝志偉、駐英代表姚金祥，以及所有駐外館的同仁，謝謝他們非常辛苦的規劃以及安排，讓這趟的訪問行程能夠圓滿順利。

蕭美琴接著說，最後她也要分享一點感觸，一直以來台灣的國際處境都非常的困難，有很多的不公平也有很多挫折，沒有一件事情是容易的，但是大家始終沒有退縮，因為大家相信台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會機會，更因為有全體國人的努力與堅持，讓大家在不曾停止的艱困與挑戰當中，也要一步一步開創道路。

蕭美琴認為，就像她在演講當中特別提到，孟子曰「得道者多助」，台灣人那麼善良那麼熱愛自由，努力積極願意為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際更多認同與幫助，這次能夠在歐洲議會這麼重要的殿堂當中，向長期支援台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當的榮幸與感動。

「向世界傳遞台灣人民的聲音始終是我們的責任，而讓世界看到台灣的好，支援台灣更是我們的使命。」蕭美琴強調，台灣不孤單，會有越來越多理念相近的國際朋友願意跟台灣同行，而台灣人也會繼續以自信、務實而堅定的步伐向世界展現台灣的志氣、善意以及民主的力量。



