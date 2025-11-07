旋風訪台一天半要去哪？ 黃仁勳全說了

黃仁勳證實將參訪台積電三奈米廠以及出席運動會。（鏡新聞）

輝達執行長黃仁勳證實這次來台除了參訪台積電三奈米廠以外，明天也會到台積電新竹廠參加運動會，但是，由於訪台只有兩天時間，沒有時間去逛台南夜市，也沒辦法去見台北市長蔣萬安談總部的事。

輝達執行長黃仁勳的專機下午兩點半抵台，黃仁勳透露，這次除了拜訪台積電三奈米廠以外，明天還會到台積電新竹廠參加運動會，至於台北市長蔣萬安爭取輝達在台北設總部，黃仁勳說，這次沒時間去見台北市長蔣萬安，也沒有這個計畫。

黃仁勳今天下午在台南機場出境之後，就與民眾和媒體親切打招呼，機場現場擠滿他的粉絲，迎接他返回台南，民眾紛紛以球衣和球棒要求簽名和合影，黃仁勳來者不拒。黃仁勳表示，這次訪台只有兩天的時間，現在只剩一天半，沒有時間去逛台南夜市，也沒有時間去見蔣萬安。

黃仁勳表示，很多人希望輝達台灣總部落腳台北，台北也是輝達已經雇用很多員工的城市，考量到這麼多的員工人數，現有辦公室的空間顯得太小，我們在台北需要更大的辦公室，他希望土地相關問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟漂亮的大樓。

針對特斯拉執行長馬斯克預告可能自建月產能100萬片晶圓的超大晶圓廠，黃仁勳則表示，建造先進晶圓廠非常困難，不只是蓋一座廠房，還需要有像台積電一樣的研發能力，但是先進晶片確實是一項非常重要的技術，需求非常強勁。

