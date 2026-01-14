旋風訪美返台！黃國昌：1.25兆軍購反對決心更強烈 將自提對案版本

台灣民眾黨主席黃國昌率團旋風訪美，於今（14）日清晨返抵國門後，隨即偕同黨團主任陳智菡等人召開記者會說明成果 。黃國昌強調，此行與美國國務院、貿易代表署（USTR）及AIT總部等單位溝通順利，但針對賴清德政府提出的1.25兆國防特別預算，民眾黨在訪美後「反對決心更強烈」，痛批民進黨資訊嚴重不透明，並宣布民眾黨將自提軍購特別條例版本，拒絕為執政黨的黑箱作業背書 。

黃國昌指出，訪美期間向美方具體轉達了台灣國人的三大疑慮：軍購條例缺乏透明度、採購項目是否符合防衛需求，以及美台關稅協議恐迫使台灣付出更高代價 。他透露，美方坦言目前公開的項目僅是部分，仍有相當比例預算與對美採購無關 。針對台灣國會無法事前獲知資訊的現況，美方官員表示理解並認同軍購案需經民主審議，承諾將盡速促請民進黨政府向國會清楚說明 。

除了國防議題，黃國昌也對台美關稅談判進度表達震驚。他表示，拜會美國貿易代表署時才得知，雙方條件已談妥且極可能在數週內簽署，但台灣國會對此卻毫不知情 。他質疑民進黨堅持黑箱作業，直到最後一刻仍將人民蒙在鼓裡，擔憂除了台積電擴大投資外，台灣恐需接受更多不對等要求 。

黃國昌重申，民眾黨支持強化國防韌性，但絕不接受「錢先過了，要買什麼再來慢慢商量」的荒謬邏輯 。他強調，待國防部提出報告後，民眾黨將於兩週後提出自擬的預算版本，針對不同情境嚴格審查，確保每一分納稅錢都花在刀口上，不讓國防預算淪為軍火商的肥肉 。 （圖片皆由民眾黨團提供）

