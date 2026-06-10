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林清陽

在心中滋長的那一首歌

獨處的時候總會悄悄出現

也許它是平淡無奇的旋律

卻是如此熟悉而溫馨

似乎編織了一種圖騰

訴說獨特而私密的境界

一首歌曲的積累與回憶

彷彿似歲月堆疊的化身

它充滿許多難以言喻的情愫

雖然不必在公眾場合歡唱

也無須在意獲得別人的掌聲

因為喝采的本質毫無意義

假如歌曲旋律的組成

總是如此具有特殊情懷

那麼在獨自吟唱的那一刻

是否會召喚出寂寥的悸動

或許在垂垂老矣的暮年時刻

它終將會灰飛煙滅而沉寂逝去

（圖：林清陽提供）