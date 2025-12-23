族人未取用、並列傳統名字或改姓 將於明年1／5喪失原住民身分

根據《原住民身分法》，若民眾因由原住民父親或母親單獨監護，而取得原住民身分，在明年1月5日前沒有取用或並列原住民族傳統名字，或從具原住民身分父或母姓，將喪失原住民身分。圖為2022年原住民族傳統命名文化巡迴展。（本報資料照片）

根據《原住民身分法》，若民眾因由原住民父親或母親單獨監護，而取得原住民身分，在明年1月5日前沒有取用或並列原住民族傳統名字，或從具原住民身分父或母姓，將喪失原住民身分。原民會今日提醒，喪失身分仍可重新申請，但有此類狀況的族人仍應儘早辦理相關登記，以免影響自身權益。

原民會舉例說明，當事人的爸爸不是原住民，媽媽是原住民，當事人從父姓，本不能取得原住民身分，但當事人因父母離異並由原住民媽媽單獨監護，在民國110年1月27日前，有此狀況的當事人無須改姓，即可依法取得原住民身分。

廣告 廣告

原民會表示，若族人從非原住民之父或母姓，但由具原住民身分之父或母一方單獨監護而取得原住民身分，將在明年1月5日喪失原住民身分外，已取得原住民身分的子女，也可能喪失原住民身分。

原民會表示，有這類狀況的族人若想繼續維持原住民身分，可以在明年1月5日前，到戶政事務所申請取用或並列原住民族傳統名字，或是改從具原住民身分之父或母姓；族人若選擇取用或並列原住民族傳統名字，其已取得原住民身分的子女，也須取用或並列原住民族傳統名字，才能繼續維持原住民身分。

原民會指出，若超過期限，戶政事務所在廢止原住民身分前，依法應先通知族人陳述意見，族人屆時仍有機會再去申請，但原住民身分登記被廢止，即便依法可再申請取得身分，相關權益仍可能因此受到影響，所以建議族人務必在期限前完成登記。

更多中時新聞網報導

機車未投保強制險 恐註銷牌照

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎

長照3.0 擬設中繼站醫照整合