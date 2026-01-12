族人赴新北市府陳情原民局：依規審查續租優先照顧弱勢

新店中正部落居民今（十二）日赴新北市政府前陳情。（記者蘇春瑛攝）

新店溪中正部落族人不滿租期屆滿恐遭迫遷，今（十二）日赴新北市政府門前陳情，要求正視當年安置承諾，保障居住權益並維護原住民文化延續，晚年不要流離失所。對此，新北原住民族行政局回應表示，為確保社宅資源公平分配，將依規辦理續租審查，持續保障新北市族人居住權益。

陳情族人表示，當年縣府承諾可不限期居住，基於信賴配合遷入國宅形成新部落。然而市府後續修訂「原住民專案出租住宅管理要點」，將安置住宅定位為出租住宅並增設收入、資產及續租年限限制。一一三年間已有住戶因不符資格遭拒續租並進入司法程序，族人認為此舉背離承諾，憂心其餘五十多戶租約將於今年與一一七年陸續到期，恐影響部落存續。

原民局回應指出，新店區中正原住民族社會住宅現有住戶五十六戶，其中四十五戶為民國八○年代因河濱整治政策而安置的拆遷戶。經調閱歷年公文與檔案，並無永久居住承諾紀錄。目前尚有六十九戶經濟弱勢家庭等候入住，其中候租時間最長者已超過十年，顯示社宅量能有限，亟需依規排富，優先照顧弱勢，為確保社宅資源公平分配，原民局每二年皆依排富規定，辦理續租資格審查。

針對部分拆遷戶因不符合「新北市政府原住民住宅出租管理要點」之財稅所得限制，例如在基北北桃四縣市持有自有住宅，或每人月所得逾最低生活費二倍者，將無法續租。住戶於一一四年向臺北地方法院提起民事訴訟，新北市府獲一審勝訴，並表示尊重法院審理結果，將審慎處理族人居住需求。

原民局強調，社宅屬出租住宅，市府依法訂有租賃年限與財力條件，未來將持續秉持依法行政與公平原則，落實社宅資源合理分配，確保經濟弱勢原住民家庭能獲優先照顧，維護族人居住權益。