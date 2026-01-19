族名登記屢傳遭戶政刁難？曾智勇承諾加強教育訓練

自1995年修正《姓名條例》，我國正式開放原住民族登記傳統名字，不過，近年來，仍屢傳戶政人員刁難族人登記族名，原民會主委曾智勇今天(19日)在立法院答詢時承諾強化與內政部的橫向聯繫，並加強戶政人員的教育訓練，避免類似問題再度發生。

立法院內政委員會今天邀請原民會主委曾智勇報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委黃捷指出，依照《原住民身分法》規定，部分族人應在1月5日前到戶政事務所申請取用或並列原住民族傳統名字，或改從原住民族父姓或母姓，才能繼續維持原住民身分。全台灣有多少族人來不及在期限內補正因而面臨喪失原住民身分的風險？曾志勇回應表示，原民會目前精準掌握到的數字是4千多人，並已通知這些人盡快在2月5日前配合政策辦理相關手續，他也強調，即便未在期限內辦好手續，也只是暫時喪失原住民族身分，隨時可以重新申辦恢復身分。

另外，關於原住民族姓名權議題，黃捷指出，各地戶政事務所屢屢傳出刁難原住民族登記族名的爭議，例如2024年，台中市北區有泰雅族想為新生兒登記族名，因為希望能融合、傳承新生兒祖母布農族的文化，選用了祖母的名字，但戶政人員卻以「名字不在泰雅族的名譜上」這樣的理由拒絕登記；而去年也有賽德克族人抱怨，辦理族名表列時，被戶政人員質疑名字拼錯，百般地刁難原住民族登記族名。

對此，曾智勇承諾強化與內政部的橫向聯繫，並加強戶政人員的教育訓練，避免類似問題再度發生。他說：『(原音)我跟委員報告，這其實是戶政事務所人員誤會了，原住民的這個傳統名字不是只有列在那個族譜上...(黃捷：所以剛好藉今天，我們內政部也在這邊，也拜託部長，然後跟我們原民會回去可以做橫向的溝通，讓我們第一線各縣市的戶政，在遇到這件事情的時候，不要去刁難族人的族名表列。)好，我們會持續來辦這個訓練。』

民進黨立委張宏陸則說，他不認為，戶政人員會沒事刁難原住民族，一次可以辦好的事，若變成要辦好多次， 戶政人員這樣是在找自己的麻煩，所以，很可能規定不清楚，他希望內政部跟原民會把SOP跟範本建立好、說清楚，讓第一線工作人員好做事。