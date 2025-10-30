族裔細分法市議會過關 社區反應不一

社區倡導團體一致表示，只有在數據上細分各族裔，才能更好地體現並量化各族裔差異巨大的需求。(記者曹馨元／攝影)

要求所有紐約市立機構在收集人口統計資訊時加入額外種族和民族選項的「族裔數據細分修訂(Data Disaggregation Revision)」，29日在市議會一人缺席的情況下，得到全票通過；當天中午，亞裔美國兒童和家庭聯盟(CACF)及一眾社區倡導團體在市政廳外集會，強調數據細分也將惠及華裔群體。

該提案由皇后區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)提出，並由元在熙(Julie Won)、李琳達(Linda Lee)及馬泰(Christopher Marte)等16名市議員聯名。提案要求市府相關部門在進行人口統計時，根據聯邦人口普查局提供的近百個亞種族(Subgroup race)和民族(Ethnicity)列表，為受訪者提供更豐富的選項，並允許填寫其他未列出身分。

廣告 廣告

集會現場，CACF、松柏之家(Homecrest Community Services)和華人策劃協會(CPC)的代表一致表示，只有在數據上細分各族裔，才能更好地體現並量化各族裔差異巨大的需求，從而更好地尊重紐約社會的多元化。

細分修訂案在華人社區中卻面臨不少反對聲，有觀點認為，細分亞太裔可能會導致亞裔的政治聲量被分裂，而細分後的教育領域數據也可能會加重對華裔的歧視。

不過，集會現場的紐約市華裔高三生吳鈺婷卻從親身經歷出發，強調華人只有被看見才可能被尊重。吳鈺婷說，由於自己在美國長大，從小對自己的華人身分並不自信，「我總感覺自己不夠是個華人」；而在學校也總有同學、老師誤認為她是韓裔，「讓我覺得華人身分似乎是不被認可的，反而韓裔、日裔會獲得更多稱讚」。因此，她認為華裔只有通過被看見，才能消弭更多偏見。

而同為華人的CACF聯席執行董事梁韶律(Vanessa Leung)也表示，她所居住的史泰登島(Staten Island)如今華人社群不斷壯大，「但由於數據沒有細分，當地人可能都認識不到華人數量的增長，也不能更好地看到史島華人有沒有不同的需求」。同時，梁韶律也認為，盡管族裔數據被細分，但亞裔仍舊是一個整體，「我們的多元被認可只會讓我們的社區更強大」。

更多世界日報報導

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術

大量中國、中東資金押曼達尼勝選 專家憂市長選情遭操控