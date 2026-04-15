族語傳承不掉棒 原民會首推制度化培訓語推人員

為了解決原住民族語言推廣人力斷層問題，並強化專業職能，原住民委員會今天(15日)舉辦原住民族語言推廣人員專案培訓開訓典禮。這次首度導入制度化的集中訓練與實務演練，而錄取的學員中超過半數都是35歲以下的年輕人，原民會期許年輕人的投入，展現文化傳承的使命。

原民會表示，近年來原住民語言推廣人員面臨高齡化與缺額挑戰，為了確保族語傳承不中斷，原民會這次專案培訓廣納有志投入語推工作的族語人才，並首度導入制度化的集中訓練和實務演練，在8個月的課程中建立可追蹤、可檢核的培訓機制；藉由制度化培訓，培養具備即戰力的專業推廣團隊，為族語復振奠定長期穩定的人力基礎。

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原民會主委曾智勇表示，現在族語流失的速度很快，而族語要傳承就是要天天講，還有要學會唱族語的古謠跟多上教會，都是快速學習的好方法。不過現在族語推廣人員年紀都比較大，教學方式也跟現在年輕人有落差，因此他很高興看到這次24位學員中許多都是年輕面孔，他期許大家未來不但教族語，也要成為原民文化傳承的種子。曾智勇：『(原音)希望真的回到部落後，要莫忘初衷還是要把族語好好傳承下去。各位不單單是族語老師，你們更是文化傳承的很重要、很重要的我們的種子，從今天開始你們也就是原民會的一個團隊，所以大家一起努力，為我們的文化傳承多盡一份心力。』



原民會15日舉辦原住民族語言推廣人員專案培訓開訓典禮，首推制度化集中訓練族語推廣人員。(楊雨青攝)

參與培訓課程，來自排灣族的曾歆(Ljakim Curuva)表示很開心能參加這個計畫，也期待自己未來能提升自己能力，再把族語跟文化傳承下去。來自賽德克族的江凱文(Walis Huwac)感謝原民會、原語會還有台師大共同合作推出的專案培訓，希望自己未來也可以回饋部落。

這次錄取的24位學員，族群涵蓋阿美族、布農族、排灣族、泰雅族、太魯閣族、賽德克族跟鄒族，有15位是35歲以下的年輕族人，顯示展現承擔文化傳承的使命於決心。同時為了讓學員專心投入課程，原民會全額負擔膳宿及每個月生活費，希望他們這8個月無後顧之憂好好上課，將來成為族語復振的重要戰力。(編輯：宋皖媛)