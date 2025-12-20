族語傳統歌謠比賽在潭子區潭陽國小登場

族語傳統歌謠比賽，原住民族文化在校園中持續傳唱、生根發芽。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府教育局二十日在潭子區潭陽國小舉辦族語傳統歌謠比賽，吸引來自各級學校與社會組二0一名師生踴躍參賽，以歌聲展現族語學習成果，原住民族文化在校園中持續傳唱、生根發芽。

教育局指出，比賽組別多元，涵蓋獨唱低年級組、獨唱高年級組、獨唱國中組、獨唱社會組，以及重唱混合組與國中、國小團體組。

參賽者身著族服演唱各族群傳統歌謠，透過旋律與歌詞傳遞族群記憶與文化情感，現場氣氛熱烈，展現原住民族文化的深厚底蘊。

參賽學生指出能穿著族服、以族語演唱傳統歌謠感到相當開心，認識自己的文化背景；準備比賽的過程，提升族語聽說能力，加深對傳統歌謠文化內涵的理解，收穫良多。

教育局表示，市府重視原住民族語傳承與文化教育，辦理族語傳統歌謠、朗讀等競賽活動外，透過公開觀議課研習及族語教師共備社群，深化族語教師的原住民族教育內涵，營造校園族語學習環境，持續推動「全民原教列車」、原住民傑出人士生命教育講座，將原住民族文化與生命故事帶進校園。