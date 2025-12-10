族語學習家校合作 花蓮崇德國小林妤馨獲全國特優

(左起)謝校長、Lubi、阿嬤

花蓮縣立崇德國小五年級學生林妤馨，在老師許美玲與阿嬤許香霖的指導下，族語能力扎實，在114年全國語文競賽中，獲得太魯閣語情境演說特優，不僅為學校與花蓮爭取榮譽，也展現了「家校合作」的成效。



族名Lubi的妤馨說，這次競賽獲得好成績，除了指導老師許美玲，總是花時間額外指導她，阿嬤在家裡也經常與她族語對話，提升她的族語能力，而她也在這次比賽中，獲得了自信與勇敢。



阿嬤許香霖說，平常祖孫兩個在家裡，她會習慣以族語「唸」孩子，她能感覺到，Lubi真的很喜歡學族語，就連洗澡的時候，都會唱族語歌。現在，孩子的族語甚至好到，偶爾還會反過來糾正阿嬤的用語。



崇德國小校長謝易成表示，族語學習不能單靠學校努力，唯有家校合作，才能真正將語言與文化融入學生的生活，讓孩子在沉浸式環境中，自然學會並開口說族語。