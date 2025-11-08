族語流轉學習傳承 引領跨世代共學

原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。

小娃兒唱古謠，可愛極了。專業級的來了，排灣族、魯凱族的爺爺奶奶，唱的是回憶。排灣族長輩 劉鄭金葉：「很快樂 因為會想到，過去我們那個辛苦，想到現在我們過得日子這麼好。」

老幼共學，更希望的家鄉文化得以傳承。排灣族長輩 藍美雄：「要講母語的話 就比較少數，講國語的比較多，所以我們就是小孩子 ，真的也是很辛苦，在學這個文化。」

原住民學童 陳同學：「我喜歡族語，在家裡的時候，我就聽爺爺奶奶的故事。」

原住民學童 馮同學：「(你喜歡族語嗎) 不喜歡，(為什麼) 感覺很難聽(懂)。」

跨世代、跨族群的族語分享，年紀最大的是92歲的魯凱族奶奶。「(這首歌)這個是對男朋友，一種對話 你既然想念我，應該要帶一些禮物來。」

奶奶唱情歌，還講故事。魯凱族長輩 塗次妹：「我全程用族語來說，讓小朋友習慣這種語調 學得更快。」

屏東基督教醫院副院長 施丞貴：「跟土地祖先的對話 這些經驗，來傳承給一些小朋友。」

長輩用嘹亮的歌聲，展現智慧，也凝聚世代的向心力。

