族語結合漢字創意春聯吸睛 陳瑩推馬年祝福掀索取熱潮

號稱「雙東姊妹花」的立委伍麗華(左)與陳瑩(右)也拍攝影片分享春聯設計理念。 圖：陳瑩辦公室提供

[Newtalk新聞] 農曆新年前夕，各界政治人物紛紛推出春聯應景，立法院今（30）日院會進行表決之際，民進黨多位立委也手持別具巧思的馬年春聯拍攝影片，向民眾賀年。其中，由立委陳瑩辦公室推出、將族語與漢字意象巧妙融合的創意春聯，以獨特設計成為焦點。

春聯內容以漢字「馬力馬利馬莎魯」，搭配排灣族語「maljimalji masalu」，寓意祝福與感謝，並將文字排列成台灣形狀，象徵土地與文化連結，設計格外吸睛。

號稱「雙東姊妹花」的立委伍麗華與陳瑩也拍攝影片分享春聯設計理念。兩人指出，排灣族語原意包含招呼、感謝與祝福之意，再結合漢字諧音與馬年意象，創造出趣味十足的新春祝福語。陳瑩進一步說明，「馬力」象徵「馬力十足」，「馬利」則寓意「馬上獲利」，在族語與華語之間展現跨文化創意。

陳瑩表示，影片上線後，辦公室陸續接獲各界詢問索取春聯的訊息，由於此次印製數量有限，主要仍將於台東服務處發送，但未來也將評估是否開放設計檔供民眾自行印製使用。

陳瑩也強調，自己成長於族群多元共存的台東，跨文化互動本就是當地生活的一部分。她表示，若未來有機會當選台東縣長，將持續推動多元共榮精神，服務不分族群與黨派，期盼讓台東持續共好、更加進步。

