族語 AI 成果發表會「MINANAM 科技 X 語言」隆重登場! AI 助力族語保存 開啟原住民族語復振新可能

【記者羅伯特 / 綜合報導】語言是文化的根本,承載著族群的記憶與智慧。為積極保存並延續臺灣珍貴的原住民族語言,財團法人原住民族語言研究發展基金會(下稱原語會)自 112 年底啟動「族語 AI 翻譯計畫」,正式將人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術導入族語復振工作,經過近 2年的努力,原語會於今(9)日假財團法人張榮發基金會盛大舉辦「族語 AI 成果發表會——MINANAM 科技 X 語言」活動,邀集各界代表、專家學者及重要參與者齊聚一堂,共同見證這項族語數位保存的階段性里程碑,並展望 AI 在族語應用上的多元可能。

原語會董事長馬耀.谷木致詞時指出,為應對族語流失危機並接軌AI 科技發展,原語會已於 112 年底啟動「族語 AI 翻譯計畫」,正式將人工智慧導入族語復振工作。他重點發布了計畫的三項核心成果:16族語語音辨識、族語語音合成及族華語基礎翻譯。

其中,族語語音辨識率已可應用於語料採集的初步轉錄,大幅減少了語料採集人員的負擔;語音合成部分,經過評測均已達到高擬真水準。而在基礎翻譯方面,目前短句翻譯已接近良好品質,未來將以優化長句翻譯作為未來研發的首要目標。

董事長強調,AI 技術的導入不只是科技研發,更是讓 AI 成為文化傳承的夥伴與語言再生的關鍵動能。他進一步表示,未來應用將加速推展至族語保存及教學等傳承工作,此舉在在宣告原語會已準備好開啟原住族語言復振的新篇章。隨著族語 AI 訓練語料的持續蒐集與累積,相關技術精確度將有望持續提升。這項科技成果未來更將逐步推展至多項應用情境,包括:族語保存研究、數位化教學、媒體節目推廣、醫療諮詢與公共服務等各領域。透過 AI 的強大助力,原住民族語將能更有效地在新科技浪潮中持續延續、創新與再生。