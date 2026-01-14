旗下擁有Trip.com等多個品牌 中國訂房旅遊龍頭「攜程」面臨壟斷市場調查

知名訂房網站攜程集團，14日遭到中國市場監管總局點名，將依據目前掌握的調查資訊，引用《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團「涉嫌濫用市場支配地位」，實施壟斷行為立案調查。

根據《澎湃新聞》報導，攜程惹出風波的事情，要回溯到2025年6月份，當時有許多河南鄭州的旅館和商家，集體向媒體投訴，指控攜程官方擅自對在其平臺上架販售的旅館房間價格進行修改，事後還要求他們引入一款名為「調價助手」的內部工具，讓攜程能透過後台系統，自動掃描競品價格，會自動強制修改並下調房間定價，並且不需經商家允許、就能修改促銷活動的折扣。

澎湃新聞記者在當時報導中提到，他們曾以旅館管理方身份致電攜程，客服強調調價是平台為了避免客戶流失的措施。客服當時還表示，假如其系統核查到，有其他平台價格低於攜程，也會進行自動調漲售價。

對於面臨反壟斷調查，攜程稍早發出聲明表示，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，目前，公司各項業務均正常運行。

訂票網站Trip.com就是中國攜程集團子品牌之一。（翻攝自官方微博）

1999年在上海成立的攜程，如今已是中國知名的大型訂房平台和旅遊網站。攜程旗下擁有攜程網、去哪兒網、Skyscanner、Trip.com四個主要品牌，以及驢評網、鴻鵠逸游、永安、易游等多個支線品牌。集團不只赴美在那斯達克上市，也在香港股市掛牌。

