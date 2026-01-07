旗下酒店取消移民局訂房 希爾頓斷絕關係

希爾頓酒店全球集團旗下的明尼蘇達州歡朋酒店日前拒絕聯邦移民幹員訂房，希爾頓酒店6日說，已與該加盟業者斷絕關係；示意圖。(美聯社)

希爾頓酒店(Hilton Hotel)全球集團旗下的明尼蘇達州歡朋酒店(Hampton Inn)日前拒絕聯邦移民探員訂房入住，事件被國土安全部發文寫在社群網站後，酒店5日發表道歉聲明，並說拒絕移民探員入住的作法違反公司政策。但在新的影片出現後，希爾頓酒店6日說，已與該加盟業者斷絕關係。

國土安全部先前表示，希爾頓集團以一致手段拒絕為國土安全部人員提供服務。

美聯社報導，希爾頓集團先是與位於明州雷克維爾(Lakeville)的歡朋酒店管理機構相隔幾小時內先後發表道歉聲明，並表示拒絕為參與移民執法行動的移民探員提供服務，並不符合公司政策。

國土安全部透過社群媒體帳號發布簡訊對話截圖顯示，來自希爾頓酒店郵箱地址的一封電郵2日傳送訊息指出，不允許移民探員入住位於明尼阿波里斯(Minneapolis)南部約20哩的雷克維爾歡朋酒店。電郵指出，移民探員的訂房已遭取消。

國土安全部發文寫道，執法人員使用政府公務電郵帳號與費率訂房時，「希爾頓酒店惡意取消他們的訂房紀錄」。國土安全部指出，希爾頓酒店蓄意破害、阻撓落實移民法律的執法行動。

希爾頓酒店發言人表示，雷克維爾歡朋酒店雖然隸屬於希爾頓品牌，但飯店屬於獨立經營。美聯社報導，絕大多數歡朋酒店都是由不同連鎖加盟業者擁有並且負責營運。

希爾頓酒店發言人在聲明中說：「我們已經直接聯繫飯店，他們已經對於工作團隊人員的行為致歉，這些作法與他們公司的規定不符。」雷克維爾歡朋酒店的經營業者Everpeak Hospitality也發表聲明說，取消訂房違反公司政策。

但是一個新影片顯示，Everpeak Hospitality旗下的另一家歡朋酒店的櫃檯人員拒絕為一名自稱是國土安全部探員的人訂房，並稱是公司的政策。該探員是獨立記者索托(Nick Sortor)假扮，造訪時間是5日晚上，也就是公司發布道歉聲明後數小時。

希爾頓酒店6日發布聲明表示，「最新影片清楚引發了該酒店未能符合我們標準與價值的疑慮，因此我們立即採取行動，將這家飯店從我們的系統中移除。」

聲明中還說：「希爾頓現在是、而且一直都是，歡迎所有人的地方。我們也正與所有加盟業者接洽，重申我們在整個系統中對他們所要求的標準，以協助確保此類事件不再發生。」

