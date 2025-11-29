旗山分局啟動護農專案 結合警民力量守護農民心血

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 高雄市政府警察局旗山分局轄區涵蓋旗山、美濃、內門、杉林、甲仙等五區，素以農產豐饒、觀光蓬勃著稱。近期檸檬、芭樂、小黃瓜等農產品價格上揚，易成宵小覬覦目標。為維護農民財產安全，旗山分局啟動「護農專案」，強化巡邏密度並整合多方民力，全面守護在地農作物。

旗山分局指出，本次護農專案除結合地方巡守隊、義警及民防力量外，亦同步與交通組協調勤務，併同執行取締酒駕、防制危險駕車及查緝傾倒廢棄物等工作，提升整體治安與交通安全效能。各所針對果園周邊小路及易發生竊案地點加強巡邏，並深化社區聯防，同時向農民宣導防竊觀念，鼓勵裝設監視器、提升照明設備，並提醒在收成高峰期避免果物堆置未看管；另於集貨場向收購商宣導，若遇來源可疑人士兜售農產品，應立即通報警方。

本次專案勤教於28日晚間在美濃分駐所前舉行，由分局長王永吉主持誓師，以建國、美濃、中壇、內門、杉林、圓潭、中埔、大洲、嶺口、龍肚及吉東等11個分駐（派出）所為主力，搭配義警、民防與守望相助巡守隊共同投入勤務。王分局長於勤教時表示：「農民的辛勞值得被看見，警方一定會站在第一線，全力守護每一分耕作成果。同時透過結合交通稽查與環境維護工作，讓護農專案更周延，也感謝地方民力長期支持，使治安維護更全面。」

旗山分局強調，農民辛勤耕作得來不易，警方將持續透過高強度巡邏、交通稽查及環境維護等多面向作為，全面提升社區安全。也呼籲民眾，如發現可疑人、車或傾倒廢棄物等異常情形，務必立即撥打110報案，共同打造安全、安心的農村生活環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）