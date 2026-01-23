旗山分局聯手合庫實施金融機構防搶演練

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為強化重要節日治安維護工作，提升金融機構防搶應變能力，高雄市政府警察局旗山分局於115年1月21日，會同合作金庫商業銀行旗山分行，辦理「金融機構防搶暨線上快打攔截圍捕演練」，藉由實地模擬搶案狀況，檢視警銀聯防及第一線警力即時處置效能。

本次演練假想於當(21）日16時05分，一名頭戴安全帽、口罩之歹徒持槍闖入合作金庫商業銀行旗山分行，並以開槍示威方式威嚇行員，要求交付現金。行員依平時訓練冷靜應對，虛以委蛇拖延時間，並趁歹徒不注意時啟動警民連線通報系統。

旗山分局建國派出所值班人員接獲警報後，立即啟動「線上快打機制」，迅速派遣巡邏警力趕赴現場。員警抵達時，歹徒正欲離開銀行，隨即遭警方當場攔阻，員警立即依標準程序拔槍示警，喝令歹徒放下武器，歹徒見大勢已去，當場棄械投降，順利遭警方上銬逮捕，演練圓滿完成。

旗山分局表示，春節將至，民眾資金往來頻繁，分局已全面強化金融機構、銀樓、超商等重點處所安全維護，並持續落實巡邏、守望及線上快打應變作為，以確保民眾生命與財產安全。警方也提醒民眾，如有提領大額現金需求，可隨時向鄰近派出所或撥打110申請「護鈔服務」，由警方派員陪同戒護，降低遭遇不法侵害風險。（圖：記者宋祥霖翻攝）