旗山分局走入軍營宣導反詐騙與拒絕酒駕

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為強化國軍官兵對新興詐騙手法的辨識能力，並提升酒後不駕車的安全意識，旗山分局近日受邀前往陸軍第四地區支援指揮部，辦理「反詐騙暨拒絕酒駕」宣導活動，透過實際案例解析，提醒官兵提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

旗山分局於宣導中指出，近年詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」為誘因，透過社群平台、投資群組，吸引民眾加入投資管道，或是以假借交友名義，先與被害人培養感情，再引導對方投入投資標的，屬於「假交友投資詐騙」；甚至以戀愛、結婚為話術，營造甜蜜互動，待取得信任後再要求金錢支援或投資操作，這類「假愛情交友詐騙」往往造成被害人情感與財務雙重損失。旗山分局提醒，凡是「認識不久就談投資」、「網友教你賺錢」、「要你私下匯款或轉帳」者，極可能就是詐騙。

在酒駕防制方面，強調酒後駕車不僅違法，更可能造成重大傷亡，官兵若於休假或聚餐飲酒後，務必選擇安全返家方式，切勿心存僥倖，以免影響自身前途與家庭幸福。

旗山分局表示，將持續深入軍營及各機關團體，加強反詐騙及交通安全宣導，呼籲民眾牢記「不明投資不碰、不明交友不談錢、喝酒不開車」原則，並善用165反詐騙專線查證，共同守護財產與生命安全。 （圖：記者宋祥霖翻攝）