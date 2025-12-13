旗山區圖書館跨域合作打造天文科普多元閱讀

高雄市立圖書館旗山分館與輔英科技大學、高雄市天文學會及阿蓮田寮分館攜手合作，共同推出「雙子流星燈河祭」天文系列活動，整合講座、實作課程與夜間觀測體驗，以閱讀延伸科普學習，打造貼近在地需求的多元教育活動。

活動由輔英科技大學天文社協力規劃，內容涵蓋流星雨與天文觀測介紹、太空探測技術、探空氣球與衛星應用等，以親切易懂的方式引導學生認識宇宙科學；夜間活動則包含望遠鏡目視體驗、星空音樂會、流星雨觀測與光害認識等互動關卡，結合感官體驗與天文知識，讓參加者在觀察與操作中親近星空、激發探索興趣。

旗山分館表示，此次跨單位合作不僅是圖書館推動閱讀延伸至科普教育的嶄新嘗試，也讓偏鄉地區的學生能接觸更多元的科學學習資源。透過講座、實作與戶外觀測的結合，學員能在趣味中培養探索精神，提升科學素養與對世界的好奇心。

此合作同時展現圖書館在閱讀推廣之外，連結生活教育與科普領域的功能定位。藉由跨界資源整合，使青少年及社區民眾能以輕鬆有趣的方式接觸天文知識，從閱讀走向實作，從書本走向真實夜空，建立更深刻的學習經驗。

分館未來也將持續結合各領域資源，打造更多跨界合作活動，讓閱讀成為推動科學、文化與生活學習的重要橋梁，陪伴市民在多元學習中拓展視野、深化知識。

（新聞來源：高雄市立圖書館提供）