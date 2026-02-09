旗山區長莊家柔邀民眾春節走進山城 感受不一樣的新年風景

【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】農曆春節是全家出遊的重要時刻，當多數人仍聚集在都會商圈與熱門景點，高雄市政府今年特別邀請民眾把腳步轉向山城，走進東高雄，體驗截然不同的春節風景。橫跨丘陵、河谷與山林的高雄東部山城，融合自然景觀、農業文化與人文底蘊，逐步成為適合闔家共遊、深度體驗的春節旅遊新選擇。

高雄東部山城涵蓋旗山、美濃、杉林、甲仙、六龜與內門等地區，各自擁有鮮明的生活樣貌與觀光特色。從旗山的歷史老街與香蕉產業文化、美濃完整保留的客家聚落與田園景觀、杉林的農業風貌與花海景致、甲仙結合芋筍梅等農特產與貓咪觀光發展、六龜的溫泉森林與慢活療癒氛圍，到內門宋江陣、廟會文化與總鋪師辦桌所展現的熱鬧民俗能量，六大山城在春節期間相互串聯，形成一條適合慢慢走、細細玩的山城旅遊廊道。

為了讓春節旅遊不只是走馬看花，今年特別以「山城奇幻生物」為主題，將山城的自然地貌與地方文化轉化為充滿想像力的故事世界。六大山城各自化身為性格鮮明的奇幻角色，分布於山城各地，邀請旅客以探索者的視角走進街區與景點，透過拍照打卡、完成任務的方式，讓旅程本身成為一場寓教於樂的冒險體驗。

活動自2/7(六)至3/3(日)止，活動期間，民眾可依循規劃好的山城動線，造訪各區指標景點，蒐集奇幻生物的現身紀錄，並於合作店家兌換限量紀念好禮，將回憶實際帶回家。透過「移動、停留、消費、分享」的旅遊設計，鼓勵遊客跨區走訪、延長停留時間，同時帶動在地商家、農特產與特色餐飲的實質收益。

此外，蜿蜒卻安全的山城道路串起田園、河谷與山林景致，也深受重機騎士與戶外旅遊族群喜愛。透過春節期間的主題活動與宣傳，展現山城完善的交通條件與旅遊安全性，鼓勵民眾安心規劃多天、多點的山城慢遊行程。

旗山區公所區長莊家柔表示，推動山城春節旅遊不只是一次性的活動，而是希望透過整合式行銷與故事化包裝，逐步建立高雄山城長期且具辨識度的觀光形象。

這個春節，不妨放慢腳步，遠離人潮最密集的地方，走進山與雲之間的高雄山城，感受土地的溫度、文化的厚度，以及只屬於山城的新年風景。（圖：記者宋天來翻攝）