旗山天后宮最兇虎爺被偷！廟方急尋「小心被咬」

高雄旗山天后宮，有尊虎爺被稱為最兇虎爺，過去兩次被偷，竊賊天天都睡不著覺，夢到虎爺天天狂追咬，兩名竊賊都受不了自動歸還，沒想到這回又有人相中最兇虎爺，又把它偷走，廟方比較擔心竊賊可能會被修理，報警後，神奇地一小時就找到竊賊，這名竊賊疑似要讓虎爺功力減弱，還把虎爺變裝。

男子進入旗山天后宮，看四下無人，打開包包，手一伸，拿了一尊虎爺放入包包內，從容離開，廟方人員看怎麼少了一尊虎爺，調閱監視器才發現是有竊賊，趕緊PO網要找這名偷虎爺男子，因為他偷的虎爺被稱為最兇虎爺，不好惹。

旗山天后宮廟方人員李奇峰：「在幾年前被偷走的時候，信徒連續三天在夢境中都被虎爺追著咬，然後他嚇到，就是虎爺要去找他了，第四天他就自己還回來。」

這尊虎爺七年前就被偷過，竊賊帶回家後天天作夢，夢到虎爺追咬他，他嚇到第四天把虎爺還回廟裡，去年虎爺又被竊賊相中，竊賊同樣天天睡不著，夢裡虎爺狂追，決定把虎爺送回廟中，一打開電梯警方正好找上門，自此有最兇虎爺稱號。

最兇虎爺三度被偷，主人擔心的是，竊賊這回能睡得著嗎？報警後1小時內就找到竊賊。

旗山天后宮廟方人員：「有刻旗山天后宮，他有把它磨掉，這個回去我們一定還要再重新整理。」

竊賊把最兇虎爺偷走後，疑似是要讓虎爺功力減弱，又怕被人發現，還把虎爺變裝，原本虎爺的底座是紅色，有刻旗山天后宮，竊賊把底座改塗成黑色，刻字部分全看不到，原本虎爺因為吃滿砲灰，全身黑黑的，竊賊把身體擦得乾淨，讓虎爺全身重現金黑條紋。

旗山天后宮請一尊虎爺要一萬三千元，廟方猜想竊賊想發財又不想花錢，廟裡20幾尊虎爺，竟然還拿到最兇的這尊，這下一下子都被抓進派出所裡。

