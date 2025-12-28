旗山天后宮 明年首辦娘家宴

農曆大年初二「回娘家」是春節最具情感象徵的習俗，高雄內門多年以回娘家辦桌聞名，迎接馬年春節，旗山天后宮將於明年2月18日（農曆正月初二）首度舉辦「回娘家辦桌」盛宴，邀民眾齊聚共享團圓美味，為旗山春節增添新亮點。

旗山天后宮主委葉冠億表示，內門初二回娘家辦桌已行之有年，成為高雄重要年節文化指標，旗山雖同屬旗美生活圈，過去較少以「回娘家」為主軸舉辦大型年節活動，明年將首度嘗試，希望延續傳統習俗精神，打造屬於旗山回娘家的年節記憶，讓地方文化更具多元樣貌。

葉冠億指出，此次活動由五星級主廚操刀，精心規畫象徵吉祥、團圓與富足的年節菜色，活動地點設於旗山天后宮臨時餐廳，安排中午與晚間兩個時段，每場各限量14桌，每桌10人，讓民眾在熟悉的辦桌形式中，感受濃厚的春節氣氛。

考量現代家庭型態與返鄉安排，天后宮也推出限量外帶服務，讓無法到場的家庭也能將回娘家的團圓滋味帶回家中共享，兼顧傳統文化與實際需求，葉冠億說，這項安排讓更多家庭即使不便入席，也能感受年節溫暖氛圍。

旗山天后宮指出，春節是家人團聚的重要時刻，而大年初二回娘家更是傳統習俗的核心，透過辦桌形式，不僅重現早年大家庭共桌吃飯景象，也凝聚社區情感，讓不同世代在美食與交流中，感受文化傳承的溫度。

除初二回娘家辦桌外，旗山天后宮也將於明年1月25日舉辦「新春年終尾牙」，提供在地民眾及企業團體於年前聚餐聯誼，提前迎接新春，展現廟宇在年節活動中的多元角色。