旗山太平里水量少到無法洗澡 里長砸雞蛋抗議

南部中心／呂彥頡、劉尹淳 高雄市報導

高雄旗山區的太平里，最近因為自來水水壓過低，將近20戶住家的生活大受影響，有里長忍無可忍，跑到自來水的旗山營業所砸雞蛋，水公司馬上調查，原來是地下水管破裂漏水，緊急修復後，在民眾抗議隔天，用水就恢復正常。

旗山太平里水量少到無法洗澡 里長砸雞蛋抗議後緊急修復

自來水公司遭抗議後，先提供加水桶供給住戶使用，之後檢查地下水管才發現，原來有一處管線破洞造成漏水。（圖／民視新聞）

里長來到自來水公司旗山營運所的門口，怒砸雞蛋抗議，因為從今年1月開始，在旗山區的太平里一帶，民眾住家水龍頭打開後，出水量明顯變得很少。當地居民表示，有夠不方便的，要洗澡沒有水沖廁所也沒水、以前水都打得上去，之後就打不上去只能用馬達抽，然後水就越來越小。

影響20多戶用水將近十天，直到民眾丟雞蛋抗議後，自來水公司一天內就完成恢復供水。（圖／民視新聞）

居民說，原本懷疑是地下水管老舊，影響供水，曾找來立委陳情，想改善老舊管路，眼見情況還沒改善，卻越來越嚴重，常常晚上6、7點就無水可用，洗澡都成問題，還得靠家門口的馬達，抽水加壓，才能把水打進去水塔。三協里里長劉文寶表示，另一里的鄭里長也去找立委，說管路老舊要換新的，自來水一直說還沒標出去，還沒標出去不能就這樣放著，要想辦法看是不是哪裡有漏水，先應急一下，不能一天拖過一天啊。明明都繳一樣的水費，卻無水可用，自來水公司遭抗議後，先提供加水桶供給住戶使用，之後檢查地下水管才發現，原來有一處管線破洞造成漏水。自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，持續巡檢管線徹夜檢漏，發現一處地下漏水，並已於16日上午修復完成，目前供水正常。當地居民表示，沒有水之苦真的是太累了，看到水大家超級開心，都笑哈哈。影響20多戶用水將近十天，直到民眾丟雞蛋抗議後，自來水公司一天內就完成恢復供水，儘管民眾有水可用是滿心歡喜，但這種不講不做的態度，實在令人不敢苟同。

