【互傳媒／記者 崔德豪 ／高雄 報導】由佛光山開山祖師星雲大師發起、曾三度創下世界紀錄的宗教文化盛事「世界神明聯誼會」，將於12月25日（星期四）在佛光山佛陀紀念館盛大舉行。2025年活動主題為「向前有路‧光明在望」，由交通部觀光署指導，高雄市政府與中華傳統宗教總會共同主辦，預計吸引來自海內外超過千座宮廟與護法神祇、十萬名信眾共襄盛舉。

「世界神明聯誼會」是每年宮廟神明與佛陀齊聚的重要宗教盛會，透過十萬人齊聚一堂的歡喜參與，展現神明與佛陀的交融、神明與人的共識，以及人與人之間的交流，傳達社會和諧、宗教融和與世界和平的核心理念。

▲旗山妙善聖堂參與世界神明聯誼會，弘揚觀音慈悲精神。（記者崔德豪攝）

活動當天，由中華傳統宗教總會南區督導黃燕飛帶領旗山妙善聖堂堂主宋祥霖及高雄市妙善觀音慈善會代表進入會場，來自全台各地、由北至南的宮廟依序敲鑼，為法會揭開莊嚴序幕，場面隆重殊勝。

此外，會場同步舉辦國泰民安祈福法會，為全球送上祝福，祈願眾生平安吉祥。到場參與的民眾亦可領取平安符，期盼讓社會大眾心靈更安定、身心更自在。

值得一提的是，妙善聖堂位於高雄市旗山區廣福里，為在地無財團支援的小型宮廟，長期以弘揚觀世音佛祖慈悲濟世精神為宗旨，每年固定舉辦、義診、義演等公益活動。堂主宋祥霖與母親宋張勤妹於同地經營「尚有」麵店，母子長期主動關懷並救濟鄰里弱勢家庭，善行深獲地方肯定，並於去年榮獲高雄市政府好人好事代表表揚。