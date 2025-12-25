旗山妙善聖堂走上國際舞台 參與世界神明聯誼會傳遞慈悲力量

▲旗山妙善聖堂參與世界神明聯誼會，在地善行溫暖人心。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由佛光山開山祖師星雲大師發起、曾三度創下世界紀錄的宗教文化盛事「世界神明聯誼會」，於12月25日在佛光山佛陀紀念館隆重登場。今年以「向前有路・光明在望」為主題，匯聚來自海內外上千座宮廟與十萬名信眾齊聚一堂，在莊嚴又溫暖的氛圍中，為世界祈福、為眾生祝願平安。

在這場宗教融和、善念匯流的盛會中，來自高雄旗山的「妙善聖堂」也以虔誠的心參與其中。活動當天，由中華傳統宗教總會南區督導黃燕飛帶領，妙善聖堂堂主宋祥霖及高雄市妙善觀音慈善會代表一同進入會場，隨著各地宮廟依序敲鑼進場，為法會揭開莊嚴序幕，也象徵信仰與慈悲的接力傳承。

▲12萬信眾齊聚

會場同步舉行國泰民安祈福法會，為世界祈願和平、為社會送上祝福。許多民眾手持平安符，靜心祈禱，在神聖而安定的氛圍中，感受心靈的撫慰與力量。

值得一提的是，妙善聖堂是一座沒有財團奧援的小型宮廟，座落於高雄市旗山區廣福里，卻長年默默行善、深耕地方。聖堂以弘揚觀世音佛祖慈悲濟世精神為宗旨，每年固定舉辦義診、義演及各項公益活動，關懷地方長者與弱勢家庭，讓信仰化為實際行動。

堂主宋祥霖與母親宋張勤妹，於聖堂所在地經營「尚有」麵店，母子倆不僅用心煮麵，更用心待人，長期主動關懷鄰里、提供援助，讓一碗熱食成為溫暖人心的力量。這份持續不輟的善行，也在去年獲得高雄市政府「好人好事代表」表揚，為地方寫下感動人心的一頁。

從旗山在地到世界舞台，妙善聖堂以樸實而堅定的善念，展現信仰最溫柔的力量，也讓人看見，行善不分規模，只要心存慈悲，就能照亮更多人的人生道路。（圖／妙善聖堂提供）