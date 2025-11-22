旗山宣講 林岱樺：垃圾山是政府的錯

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺（中）22日前進旗山體育場舉辦第2場造勢活動，無畏詐領助理費案仍在打官司，不僅於登台前播放「無罪」澄清影片，還高調找2名律師同台高喊「清清白白」。（任義宇攝）

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺，繼11月1日在岡山區舉辦大造勢活動後，22日再度前進旗山體育場舉辦造勢宣講，吸引約2萬名支持者到場力挺。林岱樺詐領助理費案仍在打官司，昨不僅在登台前播放「無罪」澄清影片，還高調找2名律師同台高喊「清清白白」。初選對手、綠委許智傑昨成立「雄中智庫後援會」，宣示串聯百工百業校友推展市政。

林岱樺復刻「三山造勢」第2站，昨前進初選競爭對手綠委邱議瑩大本營，在旗山體育館造勢，並特別針對其涉入的詐領助理費案播放3分鐘澄清影片，除強調檢調的指控不是事實外，更找來律師蔡家豪、李銘洲上台相挺，稱林所涉冒領助理費、浮報加班費均毫無根據，強調自己秉持法律專業、道德、良心，「都相信林岱樺有無罪空間」。

林岱樺昨登台後大吐苦水，指從政25年來一心為市民服務，在宣布參選市長的初期民調，都能拚出第一成績，沒想到黨內派系竟因民調拚不過，就用謠言、檢調對付認真、單純的女人。她大喊「高雄不是檢調與派系在統治」，決定權應在廣大市民手上，呼籲競爭對手應給予公平競爭的機會。

對於選在大旗美地區舉辦造勢活動，林岱樺說，去年颱風讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷，「就是政府的錯誤」，因此選擇此地和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，不只要解決淹水問題，還要祭出百萬檢舉獎金，還給鄉親好山好水，並承諾引入無人公車、智慧手表，促進觀光與市民健康。

林岱樺在首場岡山造勢活動時就已抨擊檢調，高雄地檢署也曾向高雄地院聲請禁止其在集會遊行中「公審司法作為」但遭駁回，林昨日再次大動作捍衛清白。外傳雄檢嗆聲「後果自負」，但雄檢緊急發聲明澄清，強調未針對造勢活動蒐證，也不會特別評論回應林在現場的發言。

許智傑昨宣布成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他打出「智慧高雄．傑然不同」口號，邀集各級學長、學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業廣大人才，盼能作為推展市政最大後盾，同時延續同為校友的高雄市長陳其邁步調，喊出「雄中人挺雄中人」，讓優秀校友繼續帶領高雄。