旗山戶政邀新住民 探索農產文化與生態永續之道
為促進新住民融入在地生活、提升環境永續意識，並深化對臺灣在地文化的認同，高雄市旗山戶政事務所自五月廿四日起至六月七日止舉辦新住民系列活動，透過地方農產文化探索及環境教育體驗等多元課程，引導新住民家庭建立健康且永續的生活模式，培養對自然生態保育的重視與實踐能力。(見圖)
主辦單位今(九)日說明，這次辦理三個場次的「地方農產文化探索與環境教育學習課程」，帶領新住民走訪茂林地區自然與人文景觀，並結合旗山香蕉文化及六龜原生山茶等在地特色產業，讓學員親身感受地方農產與自然環境間的緊密連結，透過農產文化介紹、實地導覽及環境教育體驗，不僅讓新住民認識高雄山城特色產業，也進一步提升對自然生態保護與永續發展的認知與行動力。
不少參與課程的新住民朋友分享，透過實地走訪與親身體驗，不僅更加了解臺灣在地農產文化，也學習到許多實用的環境保育知識，收穫十分豐富；尤其能深入認識地方特色產業與自然景觀，更讓大家對在地生活產生更深的連結與認同感。
旗山戶政事務所主任李坤守表示，新住民朋友在參與活動的過程中，不僅能學習生活知能與環境永續觀念，也能透過交流互動紓解生活壓力，強化人際連結與社會支持系統；未來將持續規劃更多元且貼近需求的課程，協助新住民穩定生活、安心扎根，共同打造多元共融、永續發展的生活環境。
當天活動也同步進行「防詐」宣導，提醒新住民保護個資與證件安全；同時強調戶籍重要規定，呼籲「出境滿兩年未入境者，應依居住事實辦理遷出登記」，以符合人籍合一原則，保障自身權益。
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