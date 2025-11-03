旗山採樣沒帶儀器 環境部引眾怒
立法院社福及環境委員會日前南下高雄考察馬頭山非法棄置案，決議環境部應赴旗山麗湖採樣檢測水質，環境部3日會同農田水利署再次回到現場，原擬以划船採樣方式檢測水質重金屬等項目，卻因未攜帶儀器且稱未獲授權採樣，最終行動喊卡，引發地方強烈不滿，痛批官員推託卸責。
據了解，昨現場原本規畫以專業技術程序深入湖心採樣，並比對重金屬、懸浮微粒與水質變化等指標，以評估汙染範圍與後續治理方向，但環境部與農水署皆表示無法採樣，導致立委要求的檢測作業延宕，地方與學界只得臨時協調，由學者代為取樣保存。
農水署農田水利管理組科長李元喻表示，上周接獲環境部公文後已回覆，並提醒麗湖採樣點並非其所轄灌溉圳路，與灌溉區有距離，若要採樣應由環境部自備儀器執行。
李元喻進一步說明，麗湖位於旗山馬頭山一帶，水源雖流入二仁溪，但周邊並無農田水利署轄內設施，依《農田水利法》規定，水利署僅對所屬灌溉系統負責採樣監測，地面水體與湖底沉積物監測，應由環境部主管。
環境部現場人員回應，昨日出席是依立院要求「會同」到場，南區環境管理中心並未接獲實際採樣授權，因此未攜帶儀器。此話一出，立刻引發在場人士不滿。
馬頭山自然人文協會長黃惠敏說，地方居民對此次採樣寄予厚望，未料又因行政推託而落空，痛批公部門以管轄畫分推卸責任，就是忽視人民的生存權益，「水是流動的，責任也不能切割！」
國民黨籍前立委黃昭順當場主張，既然環境部未能執行，應先由學界取樣保存，以確保證據完整，她立即協調同行的正修科技大學於2個指定點採樣並冰存，以備後續比對，正修科大與高科大學者均在場見證採樣過程。
旗山里長劉文寶怒轟環境部「誠意不足」，指上次會勘時已承諾會採樣，沒想到昨日竟稱只是「陪同」，讓人難以接受。他要求中央盡速完成水質檢測並公布結果，讓居民了解灌溉及民生用水安全狀況。
由於環境部未攜帶檢測儀器，原訂同步前往美濃大峽谷採樣的計畫也被迫喊停，在場人士紛紛質疑環境部無心處理問題。
