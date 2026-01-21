旗山燈會主燈「金蕉猴」亮相 香蕉主題點亮武德殿

旗山新春燈會主燈「金蕉枇」手拿香蕉的可愛猴子設置於武德殿，副燈猴子騎馬造型設於永安街，結合馬年元素增添年節氛圍。（旗山區公所提供／林雅惠高雄傳真）

農曆春節將至，旗山區今年新春燈會提前曝光燈飾設計，未刻意走傳統生肖燈路線，而是以旗山最具代表性的「香蕉」為主軸，結合馬年元素點綴，打造專屬山城的新春燈景，為春節走春活動提前暖身。

旗山區公所表示，本屆新春燈會主燈規畫設置於旗山武德殿，主燈「金蕉枇」以手拿香蕉的可愛猴子為造型，透過活潑角色呈現香蕉意象，象徵豐收、喜氣與活力，也成為今年旗山節慶活動的重要視覺IP。

副燈則設於永安街，設計為猴子騎著馬，作為馬年元素的延伸，讓整體燈飾在在地特色之外，增添年節氛圍。

除主、副燈外，燈會也規畫多處街區燈光裝置，串聯成春節期間的賞燈路線，大溝頂一帶將設置炫彩球與流行燈光裝置，夜間亮燈後呈現繽紛光影；另一側則規畫香蕉皇冠造型燈飾，呼應旗山香蕉產業特色；中山路沿線布置圈圈燈與六邊形布燈，打造具有延伸感的燈光廊道，提升整體街區年節氛圍。

旗山區公所指出，新春燈會多年來持續以在地文化與產業作為創作核心，今年以香蕉為主題，結合創意燈飾與街區空間，希望讓民眾在春節期間走進旗山，不只賞燈，也能感受山城獨有的地方特色。

