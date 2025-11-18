旗山環教中心獲認證 全台首處完整碳盤查環教場所

（中央社記者張雄風台北18日電）國環院表示，旗山糖廠環教中心獲國際ISO 14067認證完成完整碳盤查，是全台首處完整碳足跡盤查的環教場所，以去年為例，環教中心全年碳排量約1.31萬公斤，相當於15戶家庭一整年用電量。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿宣布，旗山糖廠社區環境教育中心成為全台首處依循ISO 14067標準，完成完整碳足跡盤查的環境教育設施場所。

國環院指出，目前全台共有278處環境教育設施場所，國環院並將國際通用的碳足跡標準導入教學現場，協助環境教育場所盤點電力、冷氣、教材、交通與廢棄物等排放來源，與國家淨零政策中的排放盤查與供應鏈碳管理接軌，使環境教育真正走向可量化、可管理的永續行動。

旗山糖廠環教中心團隊依循ISO 14067標準拆解每堂課程，從範圍界定、教材盤點到活動記錄與排放計算，共8大程序，從零建立課程層級的量測方法。

據統計，旗山糖廠環教中心民國113年共提供將近2萬人時課程，每人每小時平均排碳0.68公斤，全年約1.31萬公斤，其中60%來自電力使用，相當於機車環島4300趟，或15戶家庭一整年的用電排放。

國環院指出，透過數據可讓改善方向變得具體，包括導入節能設備、調整場所動線、減少一次性耗材，並在教材中強化能耗與排放概念，理解日常行為與減碳的連結。

旗山糖廠環教中心舉例，教案「香蕉全身都是寶」課程以植物吸碳為主題，但盤查後發現香蕉樹在生長、搬運與堆肥過程仍會排放二氧化碳，因此重新調整內容，推動環境教育從說理走向以實證為基礎的減碳科學。

國環院長劉宗勇表示，旗山糖廠環教中心的成果象徵台灣環境教育邁向科學化與可管理化的重要里程碑；未來將持續推動示範，使環境教育場所從理念倡議者成為以數據落實減碳的永續行動者，讓教育真正為台灣的淨零未來留下可追蹤的永續足跡。（編輯：張雅淨）1141118