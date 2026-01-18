旗山福安庄村史撰寫近尾聲 感謝會凝聚地方記憶與文化共識

雞油樹下村史撰寫近尾聲，特舉辦庄內年末感謝會。（記者湯茗富攝）

高雄市旗山區福安庄歷時一年多進行的村史撰寫計畫，已接近完成階段，美濃愛鄉協進會十八日特別舉辦感謝會，邀集作者、顧問、參與田野調查與影像紀錄的成員，以及庄內居民齊聚一堂，回顧階段成果。與會者一致認為，這本關於福安庄的故事性紀錄「一定要出版」，為地方留下重要而完整的歷史見證。

本次村史由福安庄庄民小鄧與李亞橋博士共同撰寫，以口述訪談為核心，結合宗教信仰、產業發展與常民生活，逐步梳理庄內發展脈絡。李亞橋表示，撰寫過程中透過多次田野走訪與居民訪談，將地方長年累積的生活記憶轉化為文字紀錄，並在後續精選具代表性的文物與老照片，同步進行數位典藏作業。

身為庄民的小鄧則分享，自己從最初不熟悉電腦操作，在社造夥伴的協助下學習使用數位工具，逐步參與村史整理與公共事務，並以攝影記錄福安庄的日常景象、祭儀活動與人物身影。他指出，從庄民的角度參與書寫與影像紀錄，不僅是保存地方記憶，也是在重新認識自身與土地之間的連結。

在致詞中，客家委員會主委楊瑞霞表示，這本關於旗山福安庄的故事性紀錄「一定要出版」，未來也將配合出版時程，規劃新書發表與相關推廣活動。她指出，地方愈是現代化，歷史文化保存就愈加困難，因此福安庄近年持續推動的文化傳承行動格外珍貴。楊瑞霞強調，文化保存不僅止於文字書寫，更應重視實體文物的留存，如同廟宇中所見的珍貴文資，都是無可取代、最重要的文物。

客家傳播基金會董事長宋廷棟則表示，這本村史應積極爭取經費出版。他指出，許多歷史都是由後人逐步蒐集、整理而成，即便現階段史料有限，在地居民長年累積的共同記憶，同樣值得被完整記錄與保存；並邀請民眾多加收聽基金會管理的「講客」廣播電台，以實際行動支持客語廣播與客家文化的持續傳承。

根據村史初稿，福安庄又稱「雞油樹下」，為擁有百年以上歷史的傳統客家村落，位於旗山圓潭平原與楠梓仙溪交界處，因地理位置特殊，在現代化過程中仍保存濃厚客家文化。庄內以宣化堂為信仰核心，長年透過扶鸞問事、鬧元宵等儀式凝聚庄民情感，並結合伯公與符神信仰，形塑獨特的庄頭文化樣貌；透過此次村史書寫，福安庄也為自身歷史留下重要紀錄，讓以宣化堂為中心的地方文化得以持續傳承。