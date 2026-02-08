旗山老街人潮湧現 搭「力霸王」風潮 推造型點心搶商機

高雄市 / 綜合報導

高雄旗山老街，距離年節，還有一週時間，今(8)日下午已經提前湧現人潮，有店家搭上超人力霸王商機，推出「超人造型」點心，成功吸引民眾目光，另外像是香蕉蛋捲、香蕉年糕、油飯花生等攤販，生意也都有所成長，當地攤商業者就預估，春節人潮會再翻倍。

年節還沒到，高雄旗山老街已經充滿過年氛圍，街上隨可見香大型裝置藝術蕉公仔，而店家也各出奇招，這間原本是賣草莓龍鬚糖的名店，搭上超人力霸王商機，推出超人造型的竹炭春捲，吸引人潮排隊搶買，民眾一口咬下，超滿足。

民眾說：「滿特別的，就是它造型滿可愛的。」造型春捲業者說：「就是口味不只是鹹蛋口味，造型上也滿用心，人潮已經明顯往上升，到春節更是重點，人潮可能都會到三倍的(成長)這樣。」

人潮已經明顯往上升人潮可能翻被，平時大概2-3成過年可能在一倍，另外還有麻糬店，要搶收機，捏出超人造型的麻糬，貼在櫥窗，雖然沒有販售，但成功吸引民眾目光，看準人潮，把握商機，業者賣力推銷自家產品，各種口味的蛋捲、餅乾提供民眾試吃。

香蕉蛋捲業者說：「陸陸續續從這禮拜開始很多人潮都有湧現進來，當然人潮就是錢潮，有人相對應就會比較好做生意。」市府設置花燈，人潮越來越多人潮就是錢潮，其他攤商也摩拳擦掌，香蕉年糕、肉乾、春捲、花生、油飯，通通生意爆棚，人潮滿滿。

油飯業者說：「今天的人潮是滿多的，跟平常假日，六日比較起來成長一兩成，春節期間可能會再增加三到四成。」民眾說：「(旗山老街)東西比較多啊，好吃的就會買。」年節腳步近，旗山老街湧現人潮，業者提前卡位，要拚出一波亮眼買氣。

