旗山警至旗山醫院宣導 高齡換照新制及防詐騙觀念

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為提升年長者交通安全意識及防詐騙警覺，旗山分局近日前往轄區旗山醫院，利用門診及候診時段，向前來看診的民眾，進行高齡換駕照新制及反詐騙宣導，獲得現場民眾熱烈回響。

隨著高齡駕駛人數增加，為確保用路安全，滿70歲長者駕照換發新制將於115年5月起分階段實施，屆時須通過體檢及交通安全講習後換發有效至75歲的駕照，滿75歲後則維持3年換照一次，並額外進行認知功能測驗，旗山警呼籲長者及家屬提前準備，確保行車與用路權益。

廣告 廣告

同時，警方也宣導常見假投資、假親友及假檢警等詐騙手法，提醒民眾接獲可疑訊息務必查證，可撥打165反詐騙專線諮詢。

旗山分局表示，未來將持續走入醫院等公共場所宣導，強化長者交通安全及防詐觀念，共同守護民眾生命與財產安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）