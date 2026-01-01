旗山警與金融機構聯手戳破詐騙夢

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為強化防制詐騙，旗山分局持續與轄內金融機構建立緊密通報機制，近日即成功攔阻2起民眾遭詐騙案件，合計保住民眾財產新臺幣63萬元，成效顯著。

首起案件發生於日前，一名女子在臉書看到「一頁式廣告」販售減肥產品，對方宣稱只要購買產品並上傳減肥數據，即可獲得高額報酬，甚至誇稱「投入50萬元即可賺進1,500萬元」。女子信以為真，前往旗山溪洲農會欲提領現金51萬元。行員關懷提問時察覺內容疑點重重，立即通報派出所請警方到場協助。員警到場後耐心了解狀況，發現該手法與常見「高報酬、低風險」詐騙模式相符，經員警苦口婆心反覆勸說，女子才恍然大悟，驚覺自己險些落入詐騙陷阱，成功保住積蓄。

另一起案件中，一名婦女因身體狀況不佳，透過友人介紹的管道欲購買藥酒調養身體，遂前往旗山郵局欲提領現金12萬元。郵局行員關懷詢問用途時發現情況可疑，隨即通報轄區建國派出所。員警到場了解後，向婦女說明坊間常見以「偏方、養生產品」為包裝的詐騙手法，婦女聽聞後打消匯款念頭，在行員與員警即時合作下，順利保住辛苦積蓄。

旗山分局分局長王永吉感謝旗山農會溪州分部及旗山郵局行員熱心阻詐，對防詐工作的重視與辛勞，率同偵查隊副隊長、大洲派出所所長、建國派出所副所長致謝並頒贈感謝狀及禮品，旗山分局將持續與各融機構合作，共同打造識詐、防詐的安全環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）