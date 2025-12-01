旗山警進入校園宣導 有獎徵答掀起熱潮

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 旗山分局日前至轄內旗山國中辦理「反毒、反詐騙暨交通安全」宣導活動，透過生動案例及有獎徵答方式，強化青少年自我保護觀念，現場超過百名學生參與，反應熱烈。





新興毒品常偽裝成糖果、果凍、咖啡包等包裝，容易誤導、迷惑青少年，近兩年更有電子菸摻入新興毒品依托咪酯，員警提醒學生：不接受來路不明的飲料、食品，不受同儕慫恿、「只試一次」也是危險陷阱!

現在國中生普遍人手一機，最易遇到假交友騙個資、甚至騙財又騙色，另外遊戲寶物交易及網路購物詐騙也是常見詐騙手法，員警特別提醒學生，網路訊息不等於真相，網路上看到的優惠、抽獎、送贈品都可能是陷阱，千萬不要點擊不明簡訊、不明連結網址、不要給網友個資，避免上當受騙。

校園周邊常見的交通事故多發生在路口與大型車視線死角，針對學生步行、騎乘自行車及微型電動二輪車等情形，深入講解交通安全規則，養成良好用路習慣，避免事故發生。

宣導活動最後安排有獎徵答，學生紛紛踴躍舉手搶答獲得精美小禮物，讓學習效果更加深刻。旗山分局表示，將持續走入校園推廣反毒、防詐與交通安全教育，讓正確安全觀念在學生心中紮根，共同打造安全無毒的校園環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）