旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。
現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，並表示「今天的旗山，市民最大！」在旗山的活動，市民就是主角。她強調，25年來，自己一心為高雄，願意用政見、用人格、用對高雄的願景，來公平競爭，坦蕩接受檢驗。
「感謝每一位有情有義的高雄人，帶著手作看板、旗幟與熱情加油聲，用行動力挺岱樺。」林岱樺說，「安居樂業，旗山在地出發」是她對高雄每一位市民最誠摯的承諾。她說，有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇。
林岱樺強調，選舉是市民做主、市民才是最大咖，此次大型造勢活動，就是向市民清楚提出未來市政規劃，以「安居樂業」作為改革原縣區的核心方向。她表示，這次來到旗山舉辦活動，有許多客家以及原住民區的市民前來支持，也有後援團體帶來客家歌曲的精采表演，她十分感激眾多後援會的支持。
照片來源：林岱樺辦公室
月世界垃圾山案掀政治攻防 陳菁徽酸「有夠暖」、黃文益反斥抹黑操作
