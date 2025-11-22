旗山造勢湧萬人！林岱樺稱「民調第一」遭政治追殺 盼公平競爭
民進黨立委林岱樺今（22日）在高雄旗山舉辦第二場大型造勢活動，現場湧入2萬人參加，她在台上強調，自己將過去25年的青春奉獻給高雄，卻只因「民調第一」就被政治追殺，現在只求公平競爭，希望鄉親能在初選民調上給予支持。同時，林岱樺也承諾，若當選高雄市長，將重罰非法掩埋，解決廢棄物非法傾倒的問題。
2026年高雄市長選舉競爭激烈，繼上次在高雄岡山舉辦大型造勢，民進黨立委林岱樺今（22日）在旗山舉辦第二場造勢晚會，無黨籍高雄市議員高忠德也再次到場站台宣講，主辦單位宣布，現場有2萬名民眾參加。林岱樺於會後表示，25年來，她將所有的青春都奉獻給高雄，卻因「民調第一」遭到抹黑、政治追殺，這是一場不公平的競爭。她強調，「高雄不是派系說了算，而是市民做主、市民最大！」
林岱樺指出，檢調花了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓她斷手斷腳，以不法、不實的起訴進行打壓，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口，檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、鄉親也不同意對不對？」林岱樺強調，她只求一個公平的對待、公平的競爭環境。
關於高雄非法傾倒垃圾的問題，林岱樺提到，若她當選高雄市長，一定優先解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰還要重賞，將會給予提供線索破案的民眾最高100萬元的破案獎金，也要對業者清楚指定合法的堆置掩埋場，旗美好山好水，希望未來也能走向觀光路線。
更多《鏡新聞》報導
游盈隆點名蔡英文選台北市有贏面 王世堅：她心願應是清靜退休
鄭黃會喊2026推最強人選 拚藍白合成局1／鄭黃會登場！鄭麗文談藍白合：民調是不可或缺的工具
鄭黃會喊2026推最強人選 拚藍白合成局2／「鄭黃會」進場暢聊「身高」 鄭麗文：和黃國昌沒有私交
其他人也在看
延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺22日前往旗山舉辦造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加。品觀點 ・ 16 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 22 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 19 小時前
林岱樺直搗邱議瑩大本營！明將挺進旗山大造勢
表態爭取參選2026高雄市長的綠委林岱樺，月初在岡山造勢，現場湧入3萬人，引發討論。她明天將前進旗山造勢，舉辦「大改革護國市長」誓師，值得注意的是，旗山是綠委邱議瑩大本營，也讓林岱樺的這場造勢活動，受到關注。中天新聞網 ・ 1 天前
耕元盃棒球賽落幕 啦啦隊獎送出6頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽22日在台東縣圓滿畫下句點，除各組冠軍隊伍能獲得1頭豬外，有6組應援啦啦隊也因表現賣力，分別獲贈1頭豬。中央社 ・ 19 小時前
自由車》「台灣一哥」馮俊凱急性肺炎退賽 亞運最後一舞恐成最大遺珠
37歲台灣自由車一哥馮俊凱，因為急性肺炎，不得已退出今年全國公路自由車錦標賽，由於這場比賽是明年亞錦賽資格賽，同時也是明年名古屋亞運的門檻，原本明年亞運很可能是馮俊凱的「最後一舞」，但不料今退賽後，連帶讓他明年亞運恐怕都受到影響。11月2日剛滿37歲的馮俊凱，這兩年展現愈挫愈勇的鬥志，去年6月才剛遭遇摔車導致韌帶幾乎斷掉而接受手術後，但年底全錦賽復出硬減重後就飆破賽道最佳紀錄暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月還摘下亞錦賽個人計時銅牌，但沒想到今年4月時訓練又摔車受傷導致右手掌骨裂，至今右手掌還有明顯傷痕裡面還裝有鋼片，但即便如此，阿凱才剛在上個月又拿下全運個人公路賽金牌，10月底又拿下臺灣KOM太平洋經典賽總冠軍。馮俊凱對今年全錦賽也相當重視，因為必須在全錦公路賽拿下前四才能取得明年亞錦賽參賽資格，明年亞錦公路賽獲得前20才能拿到名古屋亞運參賽資格，因此，即便阿凱在月初就確診流感，但休兵一周後把握時間恢復訓練，並且還飛到泰國做移地訓練，返台後就前往台東進行賽前最後的調整，但沒想到在周三上午訓練時摔車，到醫院治療時又不幸肺部細菌感染併發急性肺炎，白血球指數過高，醫生建議住院治療，只能回到麗台運動報 ・ 16 小時前
影/新莊男不滿妹妹遭男友家暴 談判破裂持刀砍人後自首
新北市新莊區15日上午8時許，中平路巷內某社區發生一起砍人案。26歲余姓男子因不滿24歲妹妹，多次遭無業的24歲李姓男友施暴，約對方到自家附近談判，過程中爆發激烈口角，余男情緒失控，抽出預藏的西瓜刀朝李男手腳猛砍，造成李男雙腳與右手中刀倒地，犯案後的余男主動前往派出所自首。中天新聞網 ・ 15 小時前
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」EBC東森新聞 ・ 15 小時前
影/颱風假失準！烤雞業者願賭服輸 台東「放生」百隻烤雞
「雞」不可失！近日，台灣一名烤雞業者因預測鳳凰颱風的颱風假失準，決定兌現承諾，於台東市區免費發放100隻烤雞。該活動原定於上午8點開始，卻吸引了大量民眾前來排隊，名額在11點前即告罄，現場氣氛熱鬧非凡。業者更自掏腰包為排隊的鄉親提供飲料，讓民眾感受到其誠意。中天新聞網 ・ 19 小時前
金馬62／不只拿1獎！陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與兒配音短片也奪獎
【緯來新聞網】演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《緯來新聞網 ・ 11 小時前
遭指曾挺涉案里長 陳其邁：對犯罪、抹黑都會提告
（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。中央社 ・ 18 小時前
李四川條款通過！立院修正《地制法》 直轄市一律可設3位副市長
李四川條款通過！立法院今（11/21）三讀通過《地方制度法》修正案，刪除直轄市第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長。綠委批因人設事。太報 ・ 1 天前
愛爾蘭靠地理優勢 用巨型風箏向藍天借電
發展再生能源，是時代所趨。根據國際再生能源署統計，2024年，太陽能與風力發電 並列 綠能主力，兩者合計 占 再生能源發電量的96.6%。不過架設相關設備，都要耗費鉅額的材料，包括太陽能板與風電渦...大愛電視 ・ 17 小時前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）3名遊客今天前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，導致潭水往岸上沖擊，3人被水流推撞石頭受傷，疑皆有骨折傷勢；經直升機吊掛脫困，均已送醫治療。中央社 ・ 18 小時前
影/俄軍祭出「黑科技」壓制？栗正傑：烏軍通訊癱瘓、戰線崩解
俄烏戰爭進入第4年，俄軍近期透過強化電子干擾，使烏軍前線通訊多次中斷，各地包圍戰陸續形成，退將栗正傑表示，烏克蘭缺乏有效「跳頻」反制技術，造成指揮鏈斷裂。中天新聞網 ・ 1 天前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 21 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 18 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 18 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
金馬62／范冰冰兩度提「中國電影人」 他讚：這就是金馬的價值
金馬62／范冰冰兩度提「中國電影人」 他讚：這就是金馬的價值EBC東森娛樂 ・ 2 小時前