旗山造勢湧萬人！林岱樺稱「民調第一」遭政治追殺 盼公平競爭

民進黨立委林岱樺今（22日）在高雄旗山舉辦第二場大型造勢活動，現場湧入2萬人參加，她在台上強調，自己將過去25年的青春奉獻給高雄，卻只因「民調第一」就被政治追殺，現在只求公平競爭，希望鄉親能在初選民調上給予支持。同時，林岱樺也承諾，若當選高雄市長，將重罰非法掩埋，解決廢棄物非法傾倒的問題。

2026年高雄市長選舉競爭激烈，繼上次在高雄岡山舉辦大型造勢，民進黨立委林岱樺今（22日）在旗山舉辦第二場造勢晚會，無黨籍高雄市議員高忠德也再次到場站台宣講，主辦單位宣布，現場有2萬名民眾參加。林岱樺於會後表示，25年來，她將所有的青春都奉獻給高雄，卻因「民調第一」遭到抹黑、政治追殺，這是一場不公平的競爭。她強調，「高雄不是派系說了算，而是市民做主、市民最大！」

林岱樺指出，檢調花了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓她斷手斷腳，以不法、不實的起訴進行打壓，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口，檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、鄉親也不同意對不對？」林岱樺強調，她只求一個公平的對待、公平的競爭環境。

關於高雄非法傾倒垃圾的問題，林岱樺提到，若她當選高雄市長，一定優先解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰還要重賞，將會給予提供線索破案的民眾最高100萬元的破案獎金，也要對業者清楚指定合法的堆置掩埋場，旗美好山好水，希望未來也能走向觀光路線。





