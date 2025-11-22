旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽

爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，她受到鄉親鼓勵，參選高雄市長，就像過去25年一樣，一步一腳印，走遍大高雄的每個角落。並指自己的認真，不是一天兩天，自己的打拚，不是一年兩年，而是25年，她把所有的力氣、青春都奉獻給高雄。

林岱樺指出，因為鄉親溫暖的支持，因為她的認真打拚，服務、問政、打拚第一，讓她的民調衝到第一，不料過去這段時間，清清白白的她，被人攻擊、被人抹黑、被檢調追殺。市長初選，就像馬拉松，原本比的是政見、人格、對大高雄的願景，但這一場馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊，可以有派系的大咖站台，唯獨不準派系大咖來替岱樺站台，他們以為這樣就可以打倒岱樺，但是有志氣、有勇氣的高雄人衝破派系的限制，3萬人在岡山站出來挺岱樺，創造了前所未有的高雄奇蹟。未來的每一天，我們要在每一個地方勇敢站出來，市民做主，市民最大。

林岱樺棋山造勢，現場湧入2萬人。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺強調，市長初選就是一場馬拉松比賽，因為看到她民調遙遙領先，所以檢調配合二次的媒體，用了整整8個月的時間，用盡各種手段，要讓她斷手斷腳，以不法、不實的起訴來打壓她，還用起訴書不存在的曖昧簡訊來糟蹋她，「別人有派系啦啦隊加油，只有岱樺要斷手斷腳才能繼續比賽，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令，各位鄉親，這就是所謂的殺人還要滅口，這是一場不公平的比賽，對不對？拜託高雄的鄉親，幫岱樺討回公道好不好？」

林岱樺說，鄉親們用25年來檢視她，證明她乾乾淨淨、清清白白。她不曾用特權包工程、炒地皮，也不曾利用派系包山包海「吃銅吃鐵」，檢調要來糟蹋，天公伯不同意，鄉親們也不同意。民調拚不過她，就用謠言來糟蹋女人，還用檢調追殺老實人，但是高雄不是檢調來決定的，高雄不是派系包山包海，高雄人打不倒、岱樺打不倒、公平正義打不倒。

林岱樺棋山造勢。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺表示，鄉親們都知道，她從來都不是好命囝，在民進黨最困難的時候，她都在最艱難的陣地，將本來最艱難困苦的選區，一步一腳印，經營成所謂的深綠鐵票區，無論是總統大選、市長選舉，在她經營的選區，民進黨都開出最漂亮的成績，無論是里長或者市議員，無論有沒有派系，她都是義務助選、義無反顧，她對民進黨有情有義，高雄市民對民進黨有情有義，「我為民進黨開疆拓土，有情有義。」我只有一個卑微的要求，請求給岱樺一個公平的對待，一個公平的競爭環境，只是要一個公平，這個心聲，不就也是我們大旗美鄉親的心聲嗎？

