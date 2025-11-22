旗山造勢邀律師捍清白 林岱樺：高雄不是檢調決定
（中央社記者洪學廣高雄22日電）民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她今天在旗山造勢邀律師助講捍衛清白，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。
林岱樺下午在旗山公共體育場舉辦2026「大改革 護國市長」造勢晚會，繼1日晚間岡山造勢後，無黨籍高雄市議員高忠德再次到場站台宣講，最後由林岱樺和多名高雄市議員一起上台壓軸演講。截至下午5時30分許，主辦單位宣布現場已破2萬人。
造勢晚會開始前，主辦單位播放「林岱樺遭起訴真相直擊」共5集影片，主持人也帶領民眾高喊「岱樺無罪」，為涉詐領助理費案辯白。同時邀請為此案辯護的其中2名律師上台，律師蔡家豪表示，根據4個辯護律師的法律專業跟道德良心判斷，相信這件案子有無罪空間，之後會盡力爭取。
林岱樺致詞表示，過去25年自己一步一腳印奉獻高雄，因為民調衝到第一名，所以清白被檢調追殺，市長初選就是馬拉松比賽，檢調配合惡質媒體用了8個月時間以不實起訴打壓，甚至用不實曖昧簡訊糟蹋，要讓她斷手斷腳。
林岱樺說，別人可以有啦啦隊加油，派系大咖站台，自己卻沒有，高雄地檢署還要下封口令，這就是一場不公平比賽。今天有情有義的高雄人站出來力挺，拜託鄉親替她討公道。民調拚不過她就要用謠言、檢調追殺，「但高雄不是檢調在決定的，高雄不是派系在包山包海」，高雄人打不倒，公平正義打不倒。
她說，自己為民進黨開疆拓土，有情有義，在艱難選區拚出高票，但只有卑微的要求，請求給個公平的競爭環境。
針對未來政見，林岱樺也說，如果未來能當選市長，民眾成功檢舉非法掩埋，市府馬上給新台幣100萬元檢舉獎金；更要規劃完成大旗美休閒休憩區，以無人駕駛電動公車帶動觀光人潮；65歲以上長輩每人更送一支智慧健康手錶，她對大旗美的承諾就是安居樂業。
此外，對於今天深入初選對手立委邱議瑩選區辦大型造勢，林岱樺接受媒體聯訪也表示，高雄的每寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉，只要是為了故鄉打拚，血液就會沸騰。（編輯：謝雅竹）1141122
