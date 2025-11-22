旗山造勢 林岱樺拍影片捍衛司法清白 (圖)
民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山造勢，晚會開始前，主辦單位播放「林岱樺遭起訴真相直擊」共5集影片。
中央社記者洪學廣攝 114年11月22日
