旗山造勢2萬人聲援「沒大咖站台」 林岱樺：靠天公伯撐下去
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援，除了無黨籍桃源區高市議員高忠德擔任特別來賓，力挺林岱樺，現場未見民進黨團大咖現身，林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。
林岱樺指出，她角逐高雄市長，和過去25年一樣，一步一腳印，走遍大高雄每個所在，她的認真並非短期，所有的青春與力氣，都奉獻給在地鄉親、奉獻給高雄。因為鄉親支持，民調衝到第一名，正因如此，過去這段時間，她被人攻擊、抹黑，被檢調追殺。
林岱樺強調，市長初選就像是馬拉松比賽，原本要比較的是政見、是人格、是對高雄的願景，但是，別人可以有啦啦隊，可以有派系大咖站台，唯獨她，黨內不准派系大咖替她站台，但她不會這樣被擊垮。
針對助理費案，林岱樺也提及，檢調以不實起訴打壓，用起訴書不存在的曖昧簡訊糟蹋她，「要岱樺要斷手斷腳才能繼續比賽，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令，各位鄉親啊，這就是所謂的殺人還要滅口。」
林岱樺說，她為民進黨開疆闢土、有情有義，只有卑微的請求，請求一個公平的對待，公平的競爭環境。「咱ㄟ天公仔囝岱樺，向天公伯仔說出委屈，也向天公伯仔祈求公道。」
無黨籍桃源區高市議員高忠德也特別出席，他讚許林岱樺重視偏鄉學童教育、學校設備、教師資源，就連颱風侵襲山路斷，林岱樺也是第一時間關心，他感念在心，「認識岱樺立委這麼多年來，她從不鬆懈，不喊苦，是優秀的民意代表」，他力挺林岱樺，並支持林岱樺改革高雄。
林岱樺辦第二場造勢！自稱「民調第一」遭政治追殺 盼高雄初選公平競爭
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺今（22）日高雄旗山舉辦第二場「大改革護國巿長」造勢晚會。其中，林岱樺表示，自...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。中天新聞網 ・ 19 小時前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 17 小時前
林岱樺直搗邱議瑩大本營！明將挺進旗山大造勢
表態爭取參選2026高雄市長的綠委林岱樺，月初在岡山造勢，現場湧入3萬人，引發討論。她明天將前進旗山造勢，舉辦「大改革護國市長」誓師，值得注意的是，旗山是綠委邱議瑩大本營，也讓林岱樺的這場造勢活動，受到關注。中天新聞網 ・ 1 天前
延續岡山3萬人氣勢！林岱樺…明天挺進大旗美地區
高雄市長初選參選人林岱樺，這個月初在岡山造勢，創三萬人次震撼場面，而林岱樺也延續地方基層人氣盛況，於明（22）日在旗山舉辦「大改革護國市長」誓師。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱議瑩拋「高市挺高市」許智傑悄同框賴瑞隆、林岱樺出奇招
邱議瑩拋「高市挺高市」許智傑悄同框賴瑞隆、林岱樺出奇招EBC東森新聞 ・ 1 天前
延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
林岱樺復刻「三山造勢」前進旗山 怒批大旗美不應成「美濃大峽谷」
有意角逐高雄市長的立委林岱樺，今（22）日前進旗山體育場，舉辦繼月初的岡山場後第二場造勢活動，吸引約2萬支持者到場，對於這次選在大旗美地區舉辦造勢，林岱樺認為去年的颱風，讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此選擇在此要和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，還給市民安居樂業環境。中時新聞網 ・ 14 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 17 小時前
