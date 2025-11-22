旗山造勢2萬人聲援「沒大咖站台」 林岱樺：靠天公伯撐下去

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。 （任義宇攝）

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援。 （任義宇攝）

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援，除了無黨籍桃源區高市議員高忠德擔任特別來賓，力挺林岱樺，現場未見民進黨團大咖現身，林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。

林岱樺指出，她角逐高雄市長，和過去25年一樣，一步一腳印，走遍大高雄每個所在，她的認真並非短期，所有的青春與力氣，都奉獻給在地鄉親、奉獻給高雄。因為鄉親支持，民調衝到第一名，正因如此，過去這段時間，她被人攻擊、抹黑，被檢調追殺。

廣告 廣告

林岱樺強調，市長初選就像是馬拉松比賽，原本要比較的是政見、是人格、是對高雄的願景，但是，別人可以有啦啦隊，可以有派系大咖站台，唯獨她，黨內不准派系大咖替她站台，但她不會這樣被擊垮。

針對助理費案，林岱樺也提及，檢調以不實起訴打壓，用起訴書不存在的曖昧簡訊糟蹋她，「要岱樺要斷手斷腳才能繼續比賽，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令，各位鄉親啊，這就是所謂的殺人還要滅口。」

林岱樺說，她為民進黨開疆闢土、有情有義，只有卑微的請求，請求一個公平的對待，公平的競爭環境。「咱ㄟ天公仔囝岱樺，向天公伯仔說出委屈，也向天公伯仔祈求公道。」

無黨籍桃源區高市議員高忠德也特別出席，他讚許林岱樺重視偏鄉學童教育、學校設備、教師資源，就連颱風侵襲山路斷，林岱樺也是第一時間關心，他感念在心，「認識岱樺立委這麼多年來，她從不鬆懈，不喊苦，是優秀的民意代表」，他力挺林岱樺，並支持林岱樺改革高雄。

【看原文連結】