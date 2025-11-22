旗山2萬人造勢！ 林岱樺再控檢調追殺「斷手斷腳」
要爭取綠營提名，參選高雄市長的林岱樺，今天（22）挺進高雄旗山，舉辦大造勢，並喊出「2萬人到場」。而身陷助理費案的林岱樺，在台上情緒激動，不斷嗆檢調配合媒體追殺，「用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，並表示自己只有一個卑微的請求，就是請民進黨給她一個公平的初選。
林岱樺在高雄旗山的造勢活動中，面對支持者振臂高呼「當選」的口號，展現了爭取民進黨高雄市長提名的決心。她踏入對手邱議瑩的大本營，在台上情緒激昂地表示，自己因為民調「遙遙領先，跑到第一名」，檢調才會配合媒體用了八個月時間追殺她。儘管造勢前已被檢方警告，若說錯話後果自行負責，林岱樺仍然發言嗆辣。
面對助理費案的指控，林岱樺強調：「我不曾用特權包工程、炒地皮，也不曾用派系包山包海、吃銅吃鐵」，還抨擊有人「用謠言來糟蹋女人，用起訴書不存在的曖昧簡訊來攻擊我」，堅稱高雄「不是檢調說的算」，並請支持者為她「討回公道」。
相較於林岱樺的處境，已獲得民進黨中央提名的宜蘭縣長候選人林國漳在同一天獲得總統賴清德的加持。賴清德出席宜蘭同鄉會活動時，公開表示全力支持「正派、專業、溫暖的林國漳大律師」。由於活動在新北市舉行，賴清德也不忘提及在場的新北市長候選人蘇巧慧，帶動現場支持者高喊「蘇巧慧」，並邀請她上台向大家致意。
同樣要在明年地方大選，批掛綠袍出征，有人得賭上政治前途，有人則好整以暇，形成強烈反差
