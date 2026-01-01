旗揚楊梅迎新年 115年元旦升旗典禮熱鬧登場

施永恭區長帶領民眾手持國旗參與升旗典禮。





桃園市楊梅區115年元旦升旗典禮於1日上午7時整，在楊梅區公所前廣場隆重舉行，由艾克樂團熱力演出揭開序幕，為新年清晨注入歡樂氣氛。活動吸引眾多民眾攜家帶眷到場參與，在莊嚴又溫馨的氛圍中，共同迎接嶄新的一年。

典禮現場除升旗儀式外，也結合城市行銷，向民眾推廣楊梅在地特色景點，包括秀才步道、楊梅休閒農業區及埔心故事館等，邀請民眾在升旗典禮結束後，深入探索楊梅豐富的人文底蘊與自然景觀，感受地方魅力。

施永恭區長致詞。





升旗儀式由楊梅區長施永恭親自帶領，與現場民眾手持國旗、齊聲高唱國歌，場面莊嚴感人。施永恭表示，今年升旗典禮以「旗揚楊梅 梅好一年」為主題，象徵新年新希望，期盼與鄉親一同迎接「梅」好的一年。他也強調，區公所團隊將持續與桃園市政府緊密合作，攜手打造更宜居的幸福城市，為市民創造更高品質的生活環境。

為感謝民眾踴躍參與，楊梅區公所特別準備限量環保紀念品，藉由元旦升旗活動傳遞新年新氣象，同時倡導環保理念，呼籲民眾一同愛護地球，並祝福大家在新的一年身體健康、萬事如意。

升旗典禮大合照。

活動貴賓雲集，包括立法委員涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方、李家興、楊梅分局長張仁傑以及楊梅區調解委員會主席李光富等人皆到場共襄盛舉，與鄉親一同見證新年第一道晨光下的升旗時刻。

