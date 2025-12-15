旗津攤商「魷魚串放油漆桶」民眾目擊嚇爆！衛生局稽查結果曝

記者洪正達／高雄報導

目前是高雄市舉辦各大假日活動的高峰期，邊玩邊吃幾乎已經是周末常態，但卻有民眾在旗津目擊「油漆桶裝生魷魚」，當下產生許多不當聯想，衛生局獲報後15日派員前往稽查，業者也坦承的確使用油漆桶裝生魷魚，已當場約制業者不得再使用，順帶發現多項待改善措施，也一併要求業者限期改善。

衛生局今日獲知後隨即派員至攤商營業登記處所查察，業者坦承影片屬實，食材未離地，經查當日盛裝魷魚之桶子為pp材質油漆桶,非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。衛生局提醒業者，食材使用容器須依「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠製食品容器不得有不良變色、污染或含有異物等，材質亦須並符合試驗及溶出標準，以維護食品衛生安全。

廣告 廣告

衛生局現場另查業者完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，針對食品從業人員未依規定健康檢查、未有食材來源憑證、食材未離地及環境衛生等缺失，責令業依《食品安全衛生管理法》第8條限期改善；倘經複查未改善，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒食品業者使用食品器具，應符合食品衛生管理相關法規，勿與化學物品接觸。民眾對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局（07-7134000轉食品衛生科）反映。



更多三立新聞網報導

逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」

推拿師「精油按摩」下秒性侵人妻得逞！法官判中醫診所也要一起賠

宮廟活動出現「整疊千元鈔」600萬撒錢哥當場撇清：我來領便當的

就是不想等！高雄自小客左轉直衝...下秒被撞失控「4機車慘摔」害6傷

